Il Segreto Canale 5 | trame dal 16 al 21 aprile | chi è il padre di Ana? Fe addio

Maratona Il Segreto 13 aprile su Canale 5 : ben tre episodi in prima serata - anticipazioni : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Matias e Marcela sono sempre piu' affiatati e ...

Palinsesti Mediaset Giugno-Luglio 2018 : La Soap Opera Il Segreto cambia canale! : Mediaset ha stilato i nuovi Palinsesti per il mese di Giugno 2018. L’amata Soap Opera spagnola Il Segreto subirà una variazione. Andiamo a scoprire anche quando la fiction Sacrificio D’Amore tornerà in onda! E Temptation Island quando verrà trasmesso? Scopriamolo insieme! La rete privata ha già pubblicato i Palinsesti che riguardano il mese di Giugno e Luglio 2018. Ebbene andiamo a scoprire quali programmi Mediaset accompagneranno i ...

Il Segreto cambia canale - ecco quando e perché Video : #Il Segreto cambia canale di messa in onda. La soap opera spagnola continua ad appassionare milioni di telespettatori, in particolar modo dopo l'entrata ufficiale del nuovo personaggio principale, Julieta Uriarte. La giovane, paragonata a Pepa Balmes, ha dovuto affrontare l'incolmabile vuoto dopo la morte di Anita, arsa viva nell'incendio appiccato da Prudencio e Mauricio per ordine di Francisca. Nemmeno l'amore di Saul è riuscito ad alleviare ...

Il Segreto sospeso da Canale 5 - cambia rete : ecco la nuova programmazione Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de [Video] Il Segreto [Video], la soap opera di Aurora Guerra, in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le ultime novita' ci svelano che Mediaset ha preso una decisione clamorosa dopo i bassi ascolti riscontrati dalla telenovella iberica nell'ultimo periodo. Basti pensare che collezionava oltre 4 milioni di telespettatori nei primi anni di messa in onda. sospeso Il ...

Cancellato Il Segreto su Canale 5 : la decisione definitiva di Mediaset Video : Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto della telenovela #Il Segreto su Canale 5. Le ultime novita' ufficiali di queste ore svelano che ci sono degli sviluppi importanti che andranno a riguardare la messa in onda delle prossime puntate della telenovela sulla rete ammiraglia che certamente non renderanno felici i telespettatori da casa. Infatti, in questo caso, Mediaset ha pensato bene per un cambio di rete per la soap che non verra' più ...

Cancellato Il Segreto su Canale 5 : la decisione definitiva di Mediaset : Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto della telenovela Il Segreto su Canale 5. Le ultime novità ufficiali di queste ore svelano che ci sono degli sviluppi importanti che andranno a riguardare la messa in onda delle prossime puntate della telenovela sulla rete ammiraglia che certamente non renderanno felici i telespettatori da casa. Infatti, in questo caso, Mediaset ha pensato bene per un cambio di rete per la soap che non verrà più ...

Il Segreto news : nuovi cambi orario e canale : Novità in vista per la soap iberica il Segreto che vedrà, ancora una volta, un cambio di palinsesto. Non solo anticipiamo che durante la prossima estate 2018 ci saranno cambi di orario, ma salvo ulteriori aggiornamenti anche uno spostamento di rete emittente. Novità per Il Segreto durante la settimana pasquale Abbiamo già parlato di ciò che succederà nelle trame de Il Segreto per le puntate della prossima settimana e precisamente quelle ...

Canale 5 stasera : c'è Il Segreto - anticipazioni doppio appuntamento 26 marzo : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Prudencio incontra Julieta e se ne innamora senza ...

Media : scoperto "canale Segreto" tra intelligence USA e Corea del Nord - : Come riportato dagli interlocutori del canale, gli sforzi principali in questa direzione sono stati intrapresi dalla CIA, il dipartimento è favorevole alla creazione di un canale diretto per la ...

Prime foto di Megan Montaner sul set di Lontano da Te : i dettagli sulla serie di Canale 5 con l’ex Pepa de Il Segreto : Le Prime foto di Megan Montaner sul set di Lontano da Te arrivano dritte dritte dai social e mostrano la Pepa de Il Segreto in un bellissimo abito alle prese con il suo co-protagonista Alessandro Tiberi. Toccherà a loro darà un volto ai due protagonisti della nuova romantic comedy di Canale 5 e Mediaset Spagna, ovvero Lontana da Te. La Pepa de Il Segreto dovrebbe tornare su Canale 5 proprio a fine di questo anno o agli inizi del prossimo ...

Matrix : su Canale 5 tre prime serate coi leader politici. Renzi al posto de Il Segreto : Nicola Porro, Silvio Berlusconi Tre prime serate all’insegna dell’approfondimento politico nella settimana che precede le elezioni. Con un’operazione inedita, Canale 5 apre la fascia più prestigiosa del palinsesto all’attualità e lo fa con Matrix prime, un’edizione speciale del tradizionale talk show di seconda serata. Il programma condotto da Nicola Porro debutterà eccezionalmente in prime time nella serata di oggi ...

Il Segreto Canale 5 : Gracia è incinta di Hipolito Video : Dopo la notizia della morte di Pedro ne #Il Segreto, le anticipazioni della soap opera in onda su Canale 5 ci portano novita' a dir poco sorprendenti. In questo momento, nella puntate spagnole della telenovela, Marcela ha appena partorito in condizioni estreme grazie all'aiuto dell'amica Fe, mentre Dolores ha accettato di sposare Triburcio, concedendosi una seconda possibilita'. Ancora, Julieta è certa di amare Saul, sebbene la loro storia ...

Il Segreto Canale 5 : Francisca e Cristobal uccidono Eusebio Video : Nelle puntate de #Il Segreto in onda ora su Canale 5, Francisca Montenegro è alle prese con un nuovo piano per eliminare una volta per tutte Cristobal Garrigues: la matrona, dopo essere riuscita a convincere l'uomo a non aiutare il padre in fin di vita, cerchera' un modo per far si che il Garrigues venga accusato per tutte le malefatte commesse. La dark lady di Puente Viejo lo ingannera' senza pieta', facendogli credere che lo aiutera' ad uscire ...

Una Vita anticipazioni 2018 Canale 5 : Simon ha un Segreto Video : Nella puntata di oggi di #Una Vita, abbiamo visto Cayetana apprendere la verita' sulla morte di Carlota e German, dopo la crisi di nervi che l'ha messa al centro dell'attenzione della cena organizzata da Teresa. Ovviamente Fabiana non le ha raccontato come sono andate esattamente le cose, per non destabilizzarla ulteriormente. Come reagira' Cayetana quando scoprira' che è stata proprio lei ad uccidere sua figlia Carlota e il marito German, che ...