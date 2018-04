Il rigore non c' è e lui lo sbaglia apposta | la lezione di un ragazzino di 13 anni

Antognoni : “rigore Real c’era - capisco Buffon ma poteva evitare” : “Lo sfogo di Buffon dopo la gara col Real Madrid? Posso giustificarlo a caldo ma ragionandoci un po’ forse si poteva evitare. Però lo capisco, subire un rigore decisivo all’ultimo secondo non è piacevole. Per me però il rigore c’era, forse è successo nel minuto sbagliato, fosse successo prima magari i giocatori si sarebbero arrabbiati meno”. Lo dice il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, commentando ...

Cairo punge la Juve : “Il rigore di Madrid? In Italia - contro di loro - non l’avrebbero mai fischiato…” : Cairo punge la Juve: “Il rigore di Madrid? In Italia, contro di loro, non l’avrebbero mai fischiato…” Tre giorni dopo l’eliminazione-beffa della Juve dalla Champions League, ovunque si continua a parlare del decisivo e contestatissimo rigore assegnato al Real Madrid nei minuti di recupero. Sull’argomento è intervenuto anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, che […]

Torino - Cairo punge la Juve : “Il rigore di Madrid? Contro di loro non…” : Torino, Cairo- Urbano Cairo punge la Juve. Il Presidente granata, intervistato ai microfoni di “Premium Sport“, ha colto l’occasione per discutere sull’episodio del Rigore di Madrid concesso negli ultimi minuti finali. “Contro DI loro NON L’AVREBBERO DATO…” Stoccata decisa e pungente da parte di Cairo:” Posso solo dire che in Italia quel Rigore a favore non […] L'articolo Torino, Cairo ...

Maradona sta con la Juventus : 'Non c'era il rigore per il Real Madrid' : TORINO - Non poteva mancare il parere di Diego Armando Maradona sul rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus . L'ex giocatore argentino, parlando sui social, ha detto: ' Non era rigore, ...

Khedira : “il rigore al Real? L’arbitro non era sicuro” : “Il rigore dato al Real Madrid? In una partita così importante e all’ultimo minuto deve essere sicuro al 101% che sia fallo per concederlo. Dal campo non ero sicuro che fosse fallo, l’avrò rivisto una ventina di volte e mi sono concentrato sull’arbitro: non era sicuro, ha tentennato due-tre secondi prima di fischiare”. Sami Khedira torna così sull’episodio che ha condannato la Juventus all’eliminazione ...

Juve - Khedira non dimentica : "Il rigore? L'arbitro non era sicuro" : Sami Khedira prova ad andare avanti. Non è facile, ma bisogna riuscirci, the show must go on. Dalla mente non possono andar via le immagini di quell'ultimo maledetto minuto di recupero al Bernabeu: ...

Juventus - Khedira : 'rigore al Real? L'arbitro non era sicuro di assegnarlo' : ... ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci sullo scudetto e la Coppa Italia che sono due grandi obiettivi", le parole rilasciate in un'intervista esclusiva a Sky Sport da Sami Khedira a due giorni ...

Da Moreno e Nicchi al rigore di Oliver : l'odio italiano per gli arbitri non ha fine : Fu un barile di gin, quale primo premio d'un torneo, a decretare in Inghilterra, la necessità di trovare una figura neutra , in uno sport per gentleman che si sapevano regolare da soli. Veramente gli ...

Michael Oliver - chi è arbitro del rosso a Buffon/ Ex fischietti su rigore Real Madrid-Juventus : “da non dare” : Michael Oliver, chi è l’arbitro di Real Madrid-Juventus: il rosso a Buffon e le polemiche. 5 ex arbitri sull'episodio, "non l'avremmo fischiato". Fischietto minacciato sui social(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:08:00 GMT)

MICHAEL OLIVER - CHI E' L'ARBITRO DI REAL MADRID JUVENTUS/ rigore e rosso a Buffon : Moggi - "non all'altezza" : MICHAEL OLIVER, chi è l’arbitro di REAL MADRID-JUVENTUS: perchè Buffon è infuriato con lui sul Rigore. Il penalty concesso ha fatto andare su tutte le furie l’estremo difensore(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:23:00 GMT)

Pirlo : 'Lo sfogo di Buffon è comprensibile - non avrei dato quel rigore' : Saranno presenti anche degli allenatori" ha detto l'ex calciatore a Sky Sport. Argomento principale di discussione è quanto accaduto nella sfida tra Juventus e Real Madrid ieri sera: "Mi è ...

La battaglia di Agnelli per la Var in Champions non è iniziata con il rigore al Real : Il commento dell'inviato de La Stampa a Madrid per Real-Juventus, Antonio Barillà , sul turbolento finale di partita, il rigore concesso al 93' e le conseguenti dichiarazioni e polemiche di segno ...

REAL MADRID JUVENTUS - MOVIOLA / Video Champions - rigore su Vazquez : il Var non avrebbe potuto nulla : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Ira furente di Buffon contro l'arbitro Oliver, ma passa il REAL(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:13:00 GMT)

Juventus - ex Ravanelli a ISP : 'Ero al Bernabéu - anche per i tifosi del Real Madrid non era rigore. Ronaldo simula - Messi è un'altra cosa' - : Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...