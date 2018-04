Il professor Stefano Silvestri | ex presidente Iai | Dopo i missili | Trump e Putin

huffingtonpost

(Di domenica 15 aprile 2018) "Macron e May hanno cercato di 'arruolare', un po' come Sarkozy e Cameron fecero con Obama per la Libia. Solo cheè più difficile di arruolare perché è meno attendibile e prevedibile". A sostenerlo, in questa intervista concessa a Huffpost, è uno dei più autorevoli analisti italiani di politica estera: il, giàdell'Istituto Affari Internazionali (Iai).la notte di fuoco in Siria, quali mosse c'è da attendersi da parte delamericano e del suo omologo russo?"Credo cheper il momento non faranno nulla di sostanziale. Si scambieranno accuse, magari insulti, si rimpalleranno le responsabilità, arriveranno alle minacce, insomma faranno del teatro. Ma da questo a determinare azioni più pervasive, tali da determinare reazioni ...