Il Milan ferma il Napoli | un pari senza reti che non serve a nessuno

Milan - Donnarumma ferma il Napoli/ Video - incredibile parata su Milik e record : più giovane a 100 gare : Milan, Donnarumma ferma il Napoli: Video incredibile parata su Milik. E record: più giovane a 100 gare. Le ultime notizie sul portiere rossonero e i complimenti di Gattuso a fine partita(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Serie A - 32^ giornata : Milan-Napoli - pareggio che fa male ad entrambe ma che spettacolo a San Siro. Il Benevento ferma il Sassuolo [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Milan-Napoli - dalle 15.00 La Diretta Gattuso sceglie Kalinic - Sarri conferma Mertens : Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista, col ...

Milano - spara a due 28enni dopo una lite : fermato 63enne : Un uomo di 63 anni, pluripregiudicato, si è presentato in un appartamento in zona Gorla a Milano e, al culmine di un'animata discussione con i due inquilini, romeni, entrambi 28enni, avrebbe esploso ...

Milano. Fermato furgone della mafia carico di esplosivo : La Polizia ha Fermato un furgone proveniente dalla Francia presso il traforo del Monte Bianco. A bordo sarebbe stato trovato

Il piano di Milano per fermare i diesel è poco coraggioso : Scriveva Herman Melville che "il coraggio più degno di fiducia e più utile è quello che sorge dalla giusta stima del pericolo da affrontare", e lo scriveva in senso "conservativo", per mettere in guardia da chi ciecamente ignora ogni paura. Ma restando fedeli alle sue parole, e piegandole solo il giusto, possiamo dire che una stima sbagliata del pericolo da affrontare può finire col garantire una misura di coraggio ...

Milan-Inter - le probabili formazioni del derby. Spalletti conferma il suo undici - Gattuso punta su Cutrone : Un derby che vale la Champions. Erano ormai tante stagioni che la stracittadina milanese valeva così tanto per la classifica. L’Inter sogna il sorpasso sulla Roma, portandosi al terzo posto in classifica, mentre il Milan è obbligato a vincere per accorciare proprio sui rivali storici e continuare a sperare nella qualificazione alla Champions. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus, arrivata al termine di una bella ...

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Allegri sceglie il 3-5-2 Gattuso conferma Andrè Silva : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

Juventus-Milan - dalle 20.45 La Diretta Allegri sceglie il 3-5-2 Gattuso conferma Andrè Silva : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

Juventus-Milan - probabili formazioni e ultimissime : si ferma Mandzukic - Cutrone dal 1' : Juventus-Milan, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio del big match della 30a giornata tra Juventus e Milan. Anzitutto, come sottolineato da Allegri in conferenza stampa, bianconeri concentrati sul match dell’Allianz Stadium, solo da lunedì si penserà al Real Madrid. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Mandzukic, vittima di una […] L'articolo Juventus-Milan, probabili formazioni e ...

Milan - Li conferma : aumento di capitale senza prestito di Elliott : MilanO - Nel corso del cda del Milan andato in scena questa mattina, il proprietario Li Yonghong ha confermato che farà fronte, senza ricorrere a un ulteriore prestito del fondo Elliott, all'aumento ...

Milano - fermate tram 24 off limits per disabile : Tar ordina lavori : Milano, fermate tram 24 off limits per disabile: Tar ordina lavori I giudici hanno dato ragione a un uomo con disabilità motorie che, nel 2015, aveva già vinto una causa contro Atm. L'azienda dei trasporti milanesi, però, si era limitata a modificare i veicoli ma non le banchine Parole chiave: ...

Milan - Andrea Conti si ferma - infortunio al ginocchio già operato : Roma, 27 mar. , askanews, Brutte notizie in casa Milan. Andrea Conti, appena rientrato dopo oltre sei mesi di stop, si è nuovamente fermato procurandosi un infortunio allo stesso ginocchio operato a ...

Milan - si ferma ancora Andrea Conti : trauma distorsivo al ginocchio : In casa Milan si ferma ancora Andrea Conti. Appena rientrato dopo circa sei mesi, il difensore del Milan si è nuovamente infortunato questa mattina durante l'allenamento. Il giocatore, informa il club,...