Il Grand Tour dei fiamminghi ospiti in Sicilia

Un Grande evento prima del tour di Benji e Fede - con un repertorio ricchissimo : “Manca poco” : Annunciato un grande evento prima del tour di Benji e Fede, tornati al successo con Siamo solo noise. Il duo modenese è tornati ai microfoni di RTL 102.5, per raccontare quelli che sono i punti più importanti del loro nuovo progetto discografico che è arrivato a qualche mese dal Zeropositivo. Il terzo album del duo è balzato immediatamente in vetta alle classifiche, preceduto da Buona fortuna. I due raccontano di una nuova maturità ...

Il Grande cinema arriva a Cinecittà World con Cinetour : Roma, , askanews, - Cinecittà World, il parco divertimenti alle porte di Roma si apre al grande cinema con l'inaugurazione di Cinetour, un percorso tra i set dei kolossal del passato fino ai giorni ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca a caccia di un Grande risultato a Miami Beach : Dopo la vittoria di Scott Brash nella prima tappa a Mexico City, il Longines Global Champions Tour 2018 resta in America e si sposta a Miami Beach, dove tra giovedì 5 e sabato 7 aprile andrà in scena il secondo appuntamento della competizione che un anno fa segnò l’inizio della grande annata del Salto Ostacoli azzurro. I migliori interpreti della specialità entreranno in scena con l’obiettivo di portare a casa un successo di ...

Foto e video dei 5 Seconds Of Summer a Milano per il 5SOS3 Tour - un Grande show tra le hit passate e gli inediti del nuovo album : Ieri sera al Fabrique il grande concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: sold out da settimane, lo show della band australiana ha registrato uno straordinario successo! La grinta e l'energia dei 5 Seconds Of Summer sono arrivate anche in Italia: la band si è esibita al Fabrique di Milano giovedì 29 marzo per l'unica data italiana del 5SOS3 Tour. In scaletta, tante hit che hanno segnato il loro debutto discografico negli anni passati e ...

Vincenzo Nibali - la stagione dei Grandi sogni : dopo la Sanremo - Tour de France e Mondiale. Lo Squalo può vincere tutto? : Vincenzo Nibali ha iniziato la stagione con il botto vincendo la Milano-Sanremo grazie a un mirabolante attacco sul Poggio e arrivando così in solitaria sull’arrivo di Via Roma. Lo Squalo ci ha regalato uno dei proverbiali numeri, l’ennesima magia di una carriera che già ora è leggendaria: ha vinto i tre grandi Giri per almeno una volta, si è imposto in due Monumento (due volte al Lombardia) e soprattutto ha sempre regalato emozioni ...

MOUNTAIN BIKE/ Grandi emozioni a Crissolo con l'Alpine Tour : Il quarto appuntamento con l'Alpine BIKE Tour sarà nel weekend del 24 e 25 marzo , le gare si terranno dalle ore 9 alle ore 12, sulle piste di Crissolo Pian Regina. Il più volte campione Eric Barone , ...

Verona : torna il 'Panini Tour Up! 2018' - giochi e premi per piccoli e Grandi (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Confermate le sezioni “Film del Campionato”, sui protagonisti e i momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, “Calciomercato - L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, e “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate

Verona : torna il 'Panini Tour Up! 2018' - giochi e premi per piccoli e Grandi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Questa iniziativa con Panini ci permette di entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie a partire dal gioco e dal divertimento - ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo - È un piac

Verona : torna il 'Panini Tour Up! 2018' - giochi e premi per piccoli e Grandi : Verona, 22 mar. (AdnKronos) - torna nel prossimo weekend a Verona il grande appuntamento con il “Panini Tour Up! 2018”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2017-2018” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 24 e domenica 25 marzo a Piazza Bra. Il Tour Pa

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : si parte da Mexico City! Bucci - De Luca e Zorzi a caccia di un Grande risultato : Tre italiani in gara nella prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, la competizione che un anno fa ha spedito in orbita la pattuglia italiana del Salto Ostacoli, dando il via all’anno d’oro dell’Equitazione azzurra. A Mexico City scenderanno in pista Piergiorgio Bucci, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, che sfideranno l’élite mondiale tra giovedì 22 e domenica 25 marzo per puntare al vertice della classifica ...

Prima dell'alba - un Sottile diario di viaggio da Grand Tour : ...

FABRI FIBRA : ritorna live dopo il Grande successo del tour nei più importanti club d’Italia : dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, durante il quale FABRI FIBRA ha presentato al pubblico “FENOMENO”, ultimo disco di inediti certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia, a grande richiesta il rapper torna live con LE VACANZE tour! Queste le date attualmente confermate del tour: 30 giugno – Rugby Sound Festival – Isola del Castello di Legnano (MI) 9 luglio – Piazza della Loggia ...

The Grand Tour a rischio cancellazione? L’indiscrezione : E venne il giorno in cui il mondo dell’intrattenimento e dell’informazione sui motori rischiava di perdere qualcosa: dopo tre stagioni, infatti, Amazon starebbe pensando di chiudere The Grand Tour, la trasmissione nata dalle ceneri di Top Gear, nonché una delle serie televisive più note del pianeta. LEGGI: Amazon Prime Video, i più visti in Italia sono The Grand Tour e The Man in the High Castle The Grand Tour: una serie troppo ...

The Grand Tour a rischio - Amazon potrebbe chiudere la serie Tv più famosa" : E a nulla è servito trasformare lo show da itinerante in giro per il mondo , da qui il nome, , in un evento stanziale, con la tenda piantata sempre nello stesso posto, in Inghilterra. I giornali ...