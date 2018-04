ilgiornale

: RT @fdragoni: La principale fonte dei media occidentali sul conflitto in #Siria è un negozio di magliette a Coventry, in Inghilterra (10/10… - a_globale : RT @fdragoni: La principale fonte dei media occidentali sul conflitto in #Siria è un negozio di magliette a Coventry, in Inghilterra (10/10… - attivotv : Andiamo bene!! :-O Ma finitelaaaaaaaaaaaa -

(Di domenica 15 aprile 2018) Roberto Fabbri Passata la buriana - meno pesante di quanto avrebbe potuto essere, e il sollievo registrato off the record in ambienti militari russi lo confermerebbe - resta l'inevitabile domanda: e ...