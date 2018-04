Il Colle pronto a strigliare i partiti Ipotesi Governo del Presidente Svolta a 5 Stelle

Salvini : "Io premier? Sono pronto Ma non dico : o me o la morte'" "Al Colle con 10 punti di programma" : "Io Sono pronto" per fare il premier. E' quanto ha chiarito Matteo Salvini. "A me interessa che l'Italia cambi: Sono pronto a metterci la faccia ma non e' che e' 'O Salvini o la morte', Salvini e' a disposizione, ma se c'e' una squadra possiamo ragionare con la squadra", ha precisato il segretario leghista a 'Telelombardia'. Segui su affaritaliani.it