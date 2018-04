Il cantante dei Negrita cade dal palco durante il concerto

Isola dei famosi - Bianca Atzei insultata dall'ex amica Elga Enardu : 'M*** - non dovevi fare la cantante ma la...' : 'Tu sei una m***. è ufficiale, non avevo dubbi'. A insultare Bianca Atzei , finalista dell' Isola dei famosi , è Elga Enardu , ex tronista di Uomini e donne e, soprattutto, sua ex amica. Come ...

“Chissà come hai fatto…”. Veleno contro Bianca Atzei : la cantante - finalista de L’Isola dei Famosi - al centro di accuse pesantissime. A parlare uno che il reality lo conosce molto bene : Sempre più in alto la tensione in vista della finalissima de L’Isola dei Famosi, quella che sancirà il vincitore dell’edizione 2018, forse la più travagliata di sempre. Aperta dal “canna-gate” con successivo addio di Francesco Monte, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi è infatti proseguita a colpi di accuse, insinuazioni, liti, polemiche, ritiri e chi più ne ha più ne metta. Gli ultimi giorni prima ...

Bianca Atzei : perché non è dimagrita all’Isola dei Famosi? La cantante è stata aiutata : perché Bianca Atzei non è dimagrita sull’Isola dei Famosi? La cantante è stata aiutata dalla produzione Bianca Atzei non è dimagrita neppure un chilo all’Isola dei Famosi. Dopo tre mesi in Honduras, la cantante continua a pesare 41 chili. Com’è possibile? Com’è riuscita l’ex fidanzata di Max Biaggi a non perdere peso al contrario degli […] L'articolo Bianca Atzei: perché non è dimagrita all’Isola dei ...

“L’hanno uccisa”. Famosa cantante - un omicidio choc. Un colpo di pistola al cuore sparato durante un’esibizione sotto gli occhi dei presenti : Un video agghiacciante che sta facendo il giro del mondo. Un uomo si alza, tira qualcosa che somiglia a delle banconote verso una donna. Poi estrae la pistola e le spara. Lei che cade al suolo, con il microfono ancora stretto tra le mani, poi le urla e le immagini che virano verso il nero. Così è finita la vita di una donna, cantante affermata e molto conosciuta nella sua regione di nascita, che tra tre mesi avrebbe dato alla luce il suo ...

“Sono malata”. La triste confessione della cantante - che i fan sono abituati a vedere sempre felice e sorridente sul palco. Una battaglia - alla soglia dei 50 anni - per niente facile : Un lato oscuro di sé che aveva sempre tenuto lontano dai riflettori, con i fan abituati a vederla sorridente e spensierata, scatenata sul palcoscenico durante uno dei suoi tanti spettacoli dalle coreografie esuberanti e accompagnata da corpi di ballo pronti a esibirsi in acrobazie mozzafiato. E invece, come rivelato dal magazine People che si occupa spesso dei vip e della loro vita lontana dalle luci della ribalta, ecco arrivare quelle ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Bianca Atzei verso la vittoria? La cantante in crisi profonda : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: dopo l'addio di Rosa Perrotta e Alessia Mancini arriva la reazione dei naufraghi che è molto differente....(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:49:00 GMT)

“Fermatela è impazzita!”. Amici : Carmen esplode. La cantante al colmo dell’ira aggredisce i compagni dei Blu : pianto a dirotto e urla tonanti. Ne ha per tutti : “E poi Emma…” : Il serale di Amici è appena iniziato ma i ragazzi sono già sotto pressione. In particolare nella squadra dei Blu ci sono stati dei momenti difficili che hanno visto coinvolti Carmen Ferreri e gli altri ragazzi. Nel day time del 10 aprile, la cantante è infatti scoppiata a piangere e ad urlare contro i suoi compagni di squadra. La ragazza era palesemente sconvolta e a tratti disperata a causa di alcuni comportamenti assunti dai suoi ...

“Adesso finitela!”. Ermal Meta furioso - esplode Amici. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo pupillo. Parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...

Carmen Ferreri - squadra blu/ La cantante deve riconquistare la fiducia dei professori (Amici 2018) : La cantante Carmen Ferreri, non senza fatica, è riuscita a conquistare la maglia verde e ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi entrando a far parte della squadra blu.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:28:00 GMT)

Chi è Cristina Scabbia? Biografia - età e vita privata della cantante dei Lacuna Coil : Chi è Cristina Scabbia? Se lo chiedono tutti: è una coach di The Voice 5, ma non tutti sanno bene chi sia, nonostante la cantante dei Lacuna Coil sia molto conosciuta nell'ambiente. A quale ambiente ci riferiamo? Al mondo metal/rock, che in Italia non è seguito come all'estero, tuttavia il pubblico del talent show di Rai Due si pone molte domande ora sulla cantante. In questo speciale vi parleremo di Biografia e vita privata di Cristina Scabbia, ...

Chi è Cristina Scabbia? Biografia - età e vita privata della cantante dei Lacuna Coil : Chi è Cristina Scabbia? Se lo chiedono tutti: è una coach di The Voice 5, ma non tutti sanno bene chi sia, nonostante la cantante dei Lacuna Coil sia molto conosciuta nell'ambiente. A quale ambiente ci riferiamo? Al mondo metal/rock, che in Italia non è seguito come all'estero, tuttavia il pubblico del talent show di Rai Due si pone molte domande ora sulla cantante. In questo speciale vi parleremo di Biografia e vita privata di Cristina Scabbia, ...

Chi è Cristina Scabbia? Biografia - età e vita privata della cantante dei Lacuna Coil : Chi è Cristina Scabbia? Se lo chiedono tutti: è una coach di The Voice 5, ma non tutti sanno bene chi sia, nonostante la cantante dei Lacuna Coil sia molto conosciuta nell'ambiente. A quale ambiente ci riferiamo? Al mondo metal/rock, che in Italia non è seguito come all'estero, tuttavia il pubblico del talent show di Rai Due si pone molte domande ora sulla cantante. In questo speciale vi parleremo di Biografia e vita privata di Cristina Scabbia, ...

Cristina Scabbia fidanzato : la vita privata della cantante dei Lacuna Coil : Cristina Scabbia ha un fidanzato? La vita privata della cantante dei Lacuna Coil è diventata di interesse pubblico grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione di The Voice, come coach insieme a Al Bano, Francesco Renga e J-Ax, anche perché non tutti la conoscevano prima di questa sua esperienza televisiva. Non perché sia antipatica, sia chiaro, semplicemente il genere musicale, il metal/rock, del suo gruppo non è seguito da tutti e di ...

Liam Payne : Cheryl sarebbe furiosa perché il cantante ha confessato che ci sono dei problemi nella loro relazione : Da quando sono arrivati i primi rumors, ormai settimane fa, su una possibile crisi di coppia tra Liam Payne e Cheryl, i due hanno prima negato con veemenza, venendo anche accusati di fingere di andare d’accordo in favore delle telecamere. Poi, due giorni fa, l’artista di “For You” ha spiegato in un’intervista che in effetti sì, lui e Cheryl hanno qualche problema che stanno cercando di risolvere insieme. Ma sembra ...