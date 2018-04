Il calcio e il mondo dell’arte in mostra a Miami

calcio : Gattuso - Donnarumma lavori per diventare n.1 al mondo : Deve dare continuità, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo. Deve continuare a lavorare con serietà, che non gli manca, e non abbattersi. Quello del portiere è un ruolo ...

calcio : Gattuso - Donnarumma lavori per diventare n.1 al mondo : Deve dare continuità, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo. Deve continuare a lavorare con serietà, che non gli manca, e non abbattersi. Quello del portiere è un ruolo ...

Morosini - il ricordo del mondo del calcio a sei anni dalla scomparsa : ROMA - Sei anni senza Piermario Morosini . Il giovane calciatore del Livorno morto all'età di 24 anni allo Stadio Adriatico a causa di un arresto cardiaco non viene dimenticato. Dopo mezz'ora di gioco ...

Fifa 18 : anche il Parma calcio sbarca nel mondo degli eSports! : Con un annuncio sui profili social ufficiali anche il Parma Calcio ha annunciato il suo imminente sbarco nel mondo degli eSports!

Mondo del calcio ancora sotto shock : altro calciatore trovato morto [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Il Mondo del calcio ancora sotto shock, altra morte che ha sconvolto tutti. Si tratta del 18enne Samba Diop, Le Havre in lutto ma in generale tutto il Mondo del calcio, le cause del decesso sono ancora da chiarire e non sono state specificate. La seconda squadra del Le Havre avrebbe dovuto giocare contro il Reims, l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi. Per ricordare il calciatore ci sarà un minuto di silenzio nei campi di Ligue ...

“Addio - capitano”. Grave lutto nel mondo del calcio. Se ne è andato pochi giorni dopo quel malore improvviso lasciando un vuoto enorme. Famigliari e colleghi devastati dal dolore : Qualche giorno fa, dopo aver avuto un infarto, è caduto e ha sbattuto la testa. Poi è stato portato d’urgenza in ospedale, al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra dove lo hanno mandato in coma farmacologico. Le premesse, per Ray Wilkins, non erano affatto buone: “Non è per niente in un buono stato – aveva dichiarato la moglie Jackie al Daily Mirror -. Sta molto, molto male”. E infatti non ce l’ha fatta. L’ex ...

“È volato giù dal balcone” : il mondo del calcio ancora sotto choc. La terribile caduta sotto gli occhi dei compagni - increduli. Le sue condizioni : Una tragedia soltanto sfiorata per un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero riuscire più a trovare pace in questi primi mesi di un 2018 decisamente troppo ricco di brutte notizie. Su tutte, la drammatica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato morto nella sua stanza d’hotel dove la squadra si trovava in vista della partita, poi rinviata come l’intera giornata di Serie A, contro l’Udinese. ...

Funerali Mondonico - Cairo : “Incarnava il tremendismo granata. Che la sua voglia di vincere rimanga nel calcio” : In migliaia hanno accolto il feretro di Emiliano Mondonico, ex allenatore di Torino e Atalanta, scomparso giovedì all’età di 71 anni. I Funerali si sono tenuti nella Basilica di Santa Maria e San Sigismondo, nella piazza centrale di Rivolta d’Adda, paese natale del ‘Mondo’. Tanti i tifosi e gli appassionati che, fuori dalla chiesa, hanno voluto dare l’ultimo saluto all’allenatore lombardo, sventolando le bandiere delle squadre da ...

Mondonico - folla e commozione al funerale. Il calcio abbraccia il tecnico : Fra i personaggi del mondo del calcio che hanno partecipato al rito funebre dell'allenatore, morto giovedì dopo sette anni di battaglie contro un tumore all'addome, anche il presidente del Torino ...

Il mondo del calcio piange Emiliano Mondonico : folla ai funerali : Centinaia di persone ai funerali di Emiliano mondonico, che si sta celebrando nella chiesa di Santa Maria e San Sigismondo, nella piazza centrale di Rivolta d’Adda, il paese in provincia di Cremona dove l’allenatore era nato 71 anni fa. Ci sono tifosi e appassionati con le maglie, le sciarpe e le bandiere delle squadre guidate da mondonico, dall’Atalanta al Torino, passando per Cremonese, Fiorentina e Albinoleffe- Numerosi gli ...

Emiliano Mondonico è morto di tumore/ Pasquale Bruno : Una persona stupenda - grandissima perdita per il calcio : Emiliano Mondonico è morto di tumore, ultime notizie: è scomparso a 71 anni l’ex allenatore di Atalanta e Torino, malato da diverso tempo. Esperienze da urlo in provincia(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Cairo : 'Mondonico ha fatto tantissimo per il calcio e per il Torino' : 'Il Mondo è stato un grande allenatore del mio Toro, una persona molto speciale. Io l'ho conosciuto ma purtroppo non così bene, non l'ho avuto come allenatore - ha dichiarato Cairo - ha fatto ...

Il calcio piange Emiliano Mondonico - sconfitto dal tumore : 71 anni, calciatore prima e poi allenatore per molti anni, era legato soprattutto a Torino e Atalanta, che aveva portato anche a importanti traguardi nelle coppe europee -