I bolidi elettrici alla conquista della Capitale Bagno di folla e successo per il primo

Roma - Formula E : al via la gara dei bolidi elettrici all'Eur : Partite le venti monoposto elettriche in corsa al Gran Premio di Formula E, nel circuito dell'Eur a Roma: il pubblico ha salutato la partenza dei bolidi elettrici dalle tribune. E' il primo evento sportivo di questo tipo nella Capitale: 2 km e 800 metri di pura adrenalina con lo scenario unico di Roma sullo sfondo.