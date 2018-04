Hockey prato femminile | A1 2018 | risultati e classifica della 10ma giornata Colpaccio

Hockey prato - A1 2018 : risultati e classifica di 14ma e 15ma giornata. Tevere show - il Bra resiste : Classico doppio turno per il campionato maschile di Hockey su prato che ha vissuto una due giorni durissima nel week-end, dove si sono disputate 14ma e 15ma giornata. Nonostante il mezzo passo falso di ieri, il Bra vince 3-0 con l’Adige e resiste benissimo in vetta. A tutto spiano la Tevere EUR che batte l’Amsicora sabato e il Suelli domenica, arrivando vicinissimo ai piemontesi (-4). Fine settimana da dimenticare invece per i sardi ...

Hockey prato - le convocate dell’Italia per il collegiale verso i Mondiali : 22 azzurre in preparazione : Roberto Carta, CT della Nazionale Italiana femminile di Hockey prato, ha convocato 22 giocatrici che si raduneranno al Giulio Onesti di Roma dal 29 aprile al 3 maggio. Le azzurre si ritroveranno per preparare ulteriormente i Mondiali di Londra (21 luglio-5 agosto). La nostra Nazionale tornerà a disputare una rassegna iridata dopo addirittura 42 anni dall’ultima (e unica volta) e non vuole farsi trovare impreparata. Queste le ragazze che ...

Hockey prato - A1 2018 : risultati e classifica della 13ma giornata. Bra a valanga : Tredicesima giornata per il campionato di Hockey su prato maschile: vittoria per la prima della classe, l’HC Bra, che distrugge per 5-0 l’HC Roma. Scialbo pareggio per 0-0 tra due delle inseguitrici: Bonomi e Tevere Eur, può scappare dunque la compagine piemontese. Arriva in rimonta l’Amsicora che oggi ha ragione per 4-1 sul Butterfly. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. SERIE A1 MASCHILE ...

Hockey prato - l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : azzurre - sarà la volta buona per la qualificazione? Anche gli uomini in crescita : Tre uscite, due vittorie ed una sconfitta. Roberto Carta può giudicare più che positivo il raduno in terra olandese per la nazionale femminile di Hockey su prato. Le azzurre hanno affrontato delle selezioni Orange, che militano nelle varie serie del campionato locale. Se nel primo giorno la sfida all’Orange Rood sembrava essere proibitiva, poi sono arrivati due convincenti successi contro HC Eindhoven (8-1) e MHC Boxmeer (3-0). Il cammino ...

Hockey prato - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : c’è posto per 12 squadre! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’Hockey su prato. Saranno in programma due tornei (uno maschile, uno femminile) a cui parteciperanno 12 squadre (per sesso). Ogni formazione sarà composta da 16 atleti. QUALI SQUADRE SI QUALIFICANO alle Olimpiadi? PAESE ORGANIZZATORE: Giappone CAMPIONATI CONTINENTALI: Le Nazionali vincitrici dei cinque campionati continentali si ...

Hockey prato - le convocate dell’Italia per il raduno di Eindhoven : 22 azzurre verso i Mondiali : Roberto Carca, CT della Nazionale Italiana di Hockey prato femminile, ha convocato 22 atlete in vista del raduno che si svolgerà a Eindhoven (Paesi Bassi) dal 28 marzo al 1° aprile. Le azzurre si alleneranno in mattinata e in serata disputeranno tre partite contro squadre di club locali. Questo collegiale è importante per preparare al meglio i Mondiali che si disputeranno quest’estate. Questo il commento del nostro allenatore: “Dobbiamo ...

Hockey prato - A1 2018 : risultati e classifica dell’undicesima giornata. Vince soffrendo il Bra : Una vittoria molto sofferta, su un campo ostico come quello della Juvenilia, ma il Bra resta in vetta anche dopo l’undicesima giornata del campionato maschile di Hockey su prato. Vincono anche le inseguitrici: seconda resta un’eccezionale Tevere Eur, terza c’è l’Amsicora. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica aggiornata. 11a di campionato Pol. Ferrini-CUS Pisa 3-2 (Attia 2, Bertoni – ...

Hockey prato - A1 2018 : tornato il campionato. Risultati e classifica della decima giornata : tornato il campionato di Hockey su prato maschile dopo la consueta, lunghissima, pausa invernale. Sono andati in scena oggi gli incontri riguardanti la decima giornata: ben 23 reti segnate nei sei match odierni e tantissimo spettacolo. Andiamo a rivivere questo turno con i Risultati e la classifica aggiornata. 10ma giornata Pol. Juvenilia-SH Bonomi 0-1 (Donck) HC Suelli-HC Bra 2-4 (Paziuk 2; Garbaccio, Giraudo, Bhana, Valentino) UHC Adige-HC ...