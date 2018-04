H&M e Moschino | insieme per una collezione speciale

vanityfair

: La #CUPRAe_racer si presenta al pubblico in occasione del #RomeEPrix di Formula E. La prima turismo da gara 100% el… - silvioderossi : La #CUPRAe_racer si presenta al pubblico in occasione del #RomeEPrix di Formula E. La prima turismo da gara 100% el… - SF9official : C-H-I!!! L-E!!! Chi chi chi Le le le Viva Chile!!! #CHILE #?? #?? #??? #Missyouall #???? #Muchasgracias - TheFashionLaw : Moschino x H&M. -

(Di domenica 15 aprile 2018) Impossibile per ora indovinare come sarà: la fantasia di Jeremy Scott, il direttore creativo di casa, è sconfinata e ha dato dimostrazione di poter spaziare ovunque, passando da SpongeBob agli Happy Meals di McDonald’s ricamati sulle felpe. Però, comunque, sappiamo che ci sarà: H&M, dopo le tante che ha fatto (da Karl Lagerfeld a Marni, da Comme des Garçons a Versace, da Balmain a Erdem, nella gallery), ha annunciato che la prossima «designer collaboration» sarà con Jeremy Scott, che avrà così l’occasione per offrire la sua esuberanza kitsch a un pubblico ancora più vasto. «Tutto ciò che fa H&M», ha detto lo stilista per l’annuncio di questa collaborazione, «è in perfetta linea con me. Credo nella democratizzazione della moda e in giro si dice che sono il “designer del popolo”. Per oltre un decennio ho aiutato Adidas a realizzare pezzi che ...