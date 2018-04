Heather Parisi contro gli haters | Hanno minacciato me e mia figlia

Amici 2018 - seconda puntata serale : scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi. : Continuano i battibecchi tra Heather Parisi e Simona Ventura: la ballerina statunitense critica la conduttrice per il carisma (falso) che attribuisce a Biondo. Ad Amici 17 arriva Gianni Morandi che sfida Francesco Totti e rappa a sorpresa con Ghali. Vince la puntata Carmen, fuori Daniele e Sephora. Ecco le fasi più emozionanti della serata! Amici 2018, Morandi sfida Totti e rappa con Ghali La seconda puntata di Amici 17 si apre con il ...

Amici 2018 - addio talent. Frecciate di Simona Ventura e Alessandra Celentano a Heather Parisi. Che si ruba la scena : Amici? No, la seconda puntata del talent di Canale 5 sembrava Indietro Tutta. Non tanto per il clima, qui Renzo Arbore e la sua squadra non c’entrano nulla, ma per il clamoroso dietrofront orchestrato da Maria De Filippi & Co. Il talent puro tanto sbandierato prima del debutto ora sembra solo un lontano ricordo e “tutti i colori del talento” non sono più al centro del programma: dopo la sconfitta del debutto contro Ballando con le ...

'Amici' - fuori Daniele e Sephora. Simona Ventura fa a pezzi Heather Parisi : La seconda puntata di 'Amici 17' non migliora, ma peggiora il sabato sera nonostante la presenza di Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali. Il crudele regolamento fa piangere subito Daniele che viene ...

Amici 17 : Heather Parisi critica Alessandra Celentano - Simona Ventura replica : Heather Parisi, ad Amici 17 Serale botta e risposta con Alessandra Celentano e Simona Ventura Al Serale di Amici 17 protagonista delle polemiche è Heather Parisi. Nella seconda puntata l’ex volto di “Fantastico” ha criticato Alessandra Celentano e ha “incassato” la replica di Simona Ventura. Alla professoressa di ballo la Parisi ha detto: “Fai così […] L'articolo Amici 17: Heather Parisi critica Alessandra Celentano, Simona Ventura replica ...

Amici Serale 2018 - Eliminabili Zic e Daniele / Diretta 14 aprile : Bryan attacca Heather Parisi : Amici Serale 2018, ed. 2017 Diretta seconda puntata: le assegnazioni della squadra bianca e blu, Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali gli ospiti di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:42:00 GMT)

LITE Heather Parisi E ALESSANDRA CELENTANO/ "Sei ridicola" e lo scontro continua : Bryan sbotta (Amici 2018) : HEATHER PARISI e ALESSANDRA CELENTANO, nuova LITE al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:40:00 GMT)

Amici - Heather Parisi contro Celentano e Ventura : scintille in studio : Botta e risposta al veleno tra Heather Parisi e Simona Ventura ad Amici. Al centro della discussione tra le due c'è Biondo, il cantante della squadra bianca. La cantante, icona degli anni'80, aveva ...

Amici - scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi su Biondo : «Come fai a dire che non ha carisma?» : Nuove scintille tra i giudici di Amici : questa volta Heather Parisi ha avuto un piccolo battibecco con Simona Ventura . Durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, Biondo per i ...

Lite Heather Parisi e Alessandra Celentano/ "Hai i paraocchi" - la maestra sbotta : "Sei ridicola" (Amici 2018) : Heather Parisi e Alessandra Celentano, nuova Lite al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:05:00 GMT)

Heather Parisi attaccata da Alessandra Celentano : “Sei ridicola!” : Alessandra Celentano litiga con Heather Parisi in diretta ad Amici 17 La performance di Luca Capomaggio è stata commentata questa sera da Heather Parisi che ha voluto lanciare una frecciata a Alessandra Celentano. Le due ballerine non riescono proprio a essere amiche tanto che persino durante la prima puntata del programma avevano discusso in diretta. La Disco Bambina ha esordito il suo discorso dicendo che la Celentano aveva ragione su Luca: ...

Simona Ventura e Heather Parisi : è scontro ad Amici 2018 : Heather Parisi e Simona Ventura litigano in diretta ad Amici 17 Simona Ventura ha risposto questa sera ad Amici 2018 in diretta alle accuse che Heather Parisi che la ballerina aveva lanciato durante la settimana. La Ventura ha esordito il suo discorso affermando che non avrebbe mai voluto abboccare all’amo della “qui presente Disco Bambina” ma dato che Heather aveva dichiarato che lei era una falsa e che non sapeva nemmeno ...

BIONDO ED EMMA MUSCAT STANNO INSIEME?/ Amici 17 - per Heather Parisi "Lui non è carismatico - lei straordinaria" : Grazie alla richiesta di Daniele, BIONDO ed EMMA si sono finalmente ritrovati ad Amici 17. I due condividono la casetta dei bianchi da una settimana e adesso i fan aspettano un duetto(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:36:00 GMT)

Amici 17 - Heather Parisi e la figlia minacciate per le critiche a Biondo : Heather Parisi e la figlia minacciate sul web. Il motivo? Non aver apprezzato Biondo, il cantante di Amici 17, nel corso della prima puntata del Serale in onda lo scorso 7 aprile su Canale 5. “Il Cyberbullismo va condannato sempre, senza né se, né ma. E invece ho letto blog e siti che si sono divertiti, a incitare pochi celebrolesi a insultare e minacciare, anche fisicamente, me e mia figlia. Io non ho paura di dire ciò che penso. H*. La ...

Amici di Maria De Filippi - Heather Parisi 'minacciata fisicamente' sui social dopo la bugia su Biondo : Ad Amici di Maria De Filippi si è scatenato un putiferio intorno ai giudizi dati da Heather Parisi alla performance del cantante Biondo durante la prima puntata del serale. In puntata la ballerina ...