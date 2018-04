Hearthstone | Boscotetro - recensione

Hearthstone : fino al 21% di sconto per acquistare la nuova espansione Boscotetro : Oggi Blizard ha pubblicato la nuova espansione di Hearthstone: Boscotetro. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le 135 nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto fino al 21%.Per approfittare ...

Hearthstone : arriva Boscotetro con 135 nuove carte da conquistare e molto altro ancora : La caccia è aperta e i giocatori di Hearthstone possono imbarcarsi nella loro avventura per spezzare la maledizione che attanaglia Boscotetro, la nuova espansione dell'acclamato gioco di carte digitale di Blizzard Entertainment. Boscotetro scatena 135 nuove carte da far rizzare i capelli e segna l'inizio del nuovo anno di Hearthstone: l'Anno del Corvo.Una perfida magia si è radicata nei boschi che circondano la città di Gilneas, e i licantropi ...

Hearthstone : ecco quando sarà disponibile l'espansione Boscotetro : A partire dal 12 aprile, i giocatori potranno unirsi ai più coraggiosi cacciatori di mostri della città e avventurarsi nella foresta sulle tracce di Hagatha la Strega nella nuova espansione di Hearthstone: Boscotetro.Per un tempo limitato dopo l'uscita di Boscotetro, accedete per ottenere gratuitamente tre buste e una carta Leggendaria di classe casuale, tutte della nuova espansione.Il tempo per preacquistare Boscotetro prima dell'uscita sta per ...

Hearthstone : Dean Ayala di Blizzard ci parla di Boscotetro : ... Gatto Nero Cervo Tenebroso Murena Scossabuia Falena Splendente Lo studio californiano ha inoltre riportato che verranno svelate altre carte di Boscotetro durante uno streaming in diretta alle 20:00 ...

Hearthstone - i due nuovi archetipi dell'espansione Boscotetro : ... anch'esse svelate nella chiacchierata attorno al fuoco: - Gatto Nero - Cervo Tenebroso - Murena Scossabuia - Falena Splendente Altre carte di Boscotetro saranno svelate durante uno streaming in ...

