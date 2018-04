Haftar | l’uomo forte della Libia | ha ancora da fare | conquistare Tripoli

ilfattoquotidiano

: 'Il generale Haftar è morto': l'uomo forte di Bengasi lascia la Libia nel caos [news aggiornata alle 22:47] - repubblica : 'Il generale Haftar è morto': l'uomo forte di Bengasi lascia la Libia nel caos [news aggiornata alle 22:47] - repubblica : 'Il generale #Haftar è morto': l'uomo forte di #Bengasi lascia la #Libia nel caos - Corriere : «Morto il generale Haftar» uomo forte della Cirenaica -

(Di domenica 15 aprile 2018) La morte presunta poi smentita del generale KhalifaCirenaica, per diverse ore ha rappresentato un durissimo colpo per lo scenario geopolitico dello Stato nordafricano. “Il generale libicoè ricoverato in un ospedale a Parigi, ma tornerà intra qualche giorno per continuare la lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato su Twitter il suo portavoce, Ahmed al-Mesmari, spiegando le circostanze che hanno portato al ricovero il generale. Di sicuro è in atto uno stato di debolezza fisica di, l’unico finora in grado di attuare una operazione strategica fondamentale riuscendo a trovare alleanze con varie tribù come Mshait, Obeid, Fwakher, Drasa ma soprattutto Warfalla, la più numerosa tribù arabo-berbera libica. A queste va aggiunta anche quella dei Gharyan ormai distanti dal governo di unità nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. Proprio la frustrazione ...