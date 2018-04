eurogamer

: Gutland: imbarchiamoci in un viaggio attraverso il sistema digerente umano #Gutland - Eurogamer_it : Gutland: imbarchiamoci in un viaggio attraverso il sistema digerente umano #Gutland -

(Di domenica 15 aprile 2018) Metamucil è il marchio numero uno in Australia per la produzione di integratori di fibre, e come riporta VRfocus il brand ha deciso anche di intraprendere la strada della realtà virtuale a fini educativi.L'esperienza virtuale da loro realizzata si chiamaed è stata presentata come evento unico nel suo genere presso il Darling Harbour, a Sydney ieri. Si tratta di unilaltamente stilizzato e adattato in veste videoludica, nel quale esploreremo bocca, stomaco e intestino. I partecipanti dovranno affrontare una serie di sfide prima di poter uscire incolumi dalla porta che sta sul posteriore.Lo scopo del brand è quello di divulgare l'importanza delle fibre nella nostra alimentazione e per il nostro organismo. Cosa ne pensate di questa iniziativa?Read more…