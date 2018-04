Guardiola | ' Il VAR aiuta gli arbitri Manchester United e Chelsea hanno votato no'

Guardiola : “Serve il Var anche in Premier - guardate la Juve…” : Guardiola: “Serve il Var anche in Premier, guardate la Juve…” La Premier League non ha ancora scelto di utilizzare il Var e non lo farà nemmeno la prossima stagione, come deciso ufficialmente venerdì. Una rinuncia che non trova d’accordo Guardiola: “Penso che il City fosse d’accordo ma altri top club, lo United e il Chelsea, […]

