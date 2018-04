Grande Guerra | processo a Cadorna martedì 17 a Museo Risorgimento Vicenza

Cento anni in musica. Canti per una tragedia - letture e canzoni della Grande Guerra : TAVARNELLE - La diciottesima edizione della rassegna di canto corale 'Itinerari vocali del Chianti' si apre oggi, domenica 15 aprile, nel Teatrino del Borghetto di Tavarnelle Val di Pesa con un ...

TV - Rai1 : “Linea Verde” in Veneto nel centenario della Grande Guerra : Linea Verde ricorda il centenario della fine vittoriosa della Prima Guerra Mondiale domenica 15 aprile alle 12.20 su Rai1. Daniela Ferolla e Patrizio Roversi si muovono in Veneto tra il Monte Grappa ed il Piave, i luoghi della “Guerra di posizione” e della controffensiva italiana contro l’esercito austriaco. A un secolo da quegli avvenimenti la Grande Guerra occupa ancora uno spazio importante nella memoria collettiva delle persone che abitano ...

Siria - sette anni di guerra per scatenare una guerra più Grande : complimenti : L’Occidente ha trovato la soluzione: bombardare per fermare i bombardamenti. “Attacco contro le armi chimiche”, che finché si moriva di fame, torture, cecchini e bombe convenzionali andava tutto bene. Se fino a ieri gas e veleni erano un dubbio maligno (pazienza i 1.500 civili spezzati dagli spasmi di sarin nel 2013) oggi sono una certezza di cui si conosce perfino lo stoccaggio. “Attacco mirato”, dicono dopo aver giochicchiato col pulsante ...

Il rischio di una nuova Grande Guerra in Siria sta rientrando : Dopo i tweet e le minacce dei giorni scorsi, Trump sta cercando un modo per colpire Assad senza far arrabbiare troppo la Russia, che a sua volta sta abbassando i toni The post Il rischio di una nuova grande guerra in Siria sta rientrando appeared first on Il Post.

Mostra 'La Grande guerra' a Vieste : Vieste, 11 APR - È stata inaugurata, presso le sale del Castello Svevo Aragonese, a Vieste , Foggia, la Mostra itinerante dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, intitolata "La Grande ...

Xi e Trump alla Grande Guerra della soia : In totale, secondo i calcoli della Cina, verranno colpite merci per un totale di cinquanta miliardi di dollari , un terzo dei 130 miliardi di dollari che la Cina importa dalla prima economia mondiale,...

Comune di Monfalcone nuovamente vincitore di un bando sulla Grande Guerra : ... l'approfondimento ha riguardato l'altra faccia di un conflitto che ha inciso profondamente nella nostra regione non solo per le morti e le distruzioni, ma anche per l'evoluzione sociale, politica e ...

[La storia] Grande opera del Terzo valico : è guerra tra Ferrovie - enti locali e M5s : in gioco oltre 6 miliardi di soldi pubblici : Quelli che pensano che in fondo con i Cinquestelle al governo le cose non cambierebbero più di tanto, perché Di Maio sta "normalizzando" il Movimento, potrebbero cambiare idea se danno uno sguardo a ...

A che punto siamo con il Centenario della Grande Guerra? : 7 raduni delle Associazioni d'Arma Nazionali, incontri, mostre, conferenze, spettacoli, eventi sportivi. E intanto si spera nell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . In città ...

Chiusa Pesio : si presenta il libro di Rino Canavese sulla Grande Guerra : " La nuova ricerca storica del professor Rino Canavese - ha commentato il sindaco Bussi - ci consegna un lavoro minuzioso sulla realtà economica, sociale e politica dell'inizio del secolo scorso e ...

Cividale : lavori al Museo della Grande Guerra : Inizieranno a breve i già programmati lavori di manutenzione ordinaria per il Museo della Grande Guerra ubicato nel palazzo storico , 1886, dell' ex stazione ferroviaria di Cividale del Friuli e ...

Il Comune di Napoli verso il crac - ira de Magistris : 'Pronti alla più Grande mobilitazione dal dopoguerra' : Vediamo quale sarà l'effetto, ma io su questo sono capace di mettere in campo la più grande mobilitazione politica che la città di Napoli dal dopoguerra in poi abbia conosciuto'. Così il sindaco di ...

Riva del Garda - la polizia diffonde le foto di Marco - scomparso a 16 anni sulle montagne della Grande Guerra : Proseguono le ricerce di Marco, scomparso a 16 anni da Riva del Garda. La polizia di Trento ha diffuso una serie di fotografie dello studente trentino di cui non si hanno più notizie dal 16 febbraio ...