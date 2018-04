Grande Fratello | torna Barbara D’Urso La condottiera ideale per un grande baraccone

ilfattoquotidiano

: E' morto a Roma il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della… - RaiNews : E' morto a Roma il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della… - la_Biennale : Paolo Baratta e Alberto Barbera, ricordano con grande stima e affetto a nome di tutta la Biennale di Venezia Vittor… - ADeLaurentiis : Vittorio ha regalato a tutti in Italia e nel mondo opere di grande spessore che resteranno nel tempo a testimonianz… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Ilo GF, come lo chiamano alcuni che lo seguono con particolare passione, comincia a scoprire le carte della sua quindicesima edizione. E non sembrano proprio assi. Tra i concorrenti ci sono molti ex, non nel senso di persone che già hanno partecipato al reality ma nel senso che sono stati fidanzati o fidanzate di qualche vip come Nina Moric, ci sono figli di e forse nuore di. Insomma sarebbe facile ironia definirlo più che un “” un “parente” in generale anche alla lontana o un“amico degli amici”, tipica soluzione del costume italiano. Ma in realtà proprio in queste scelte di casting c’è il problema fondamentale del programma, cioè il suo rapporto con le versioni vip che tanto successo hanno avuto nelle scorse stagioni. Infatti da un lato non si può esagerare con questa scelta per non confondersi appunto con i suoi fortunatissimi cloni, ...