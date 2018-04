GP di Cina | vince Ricciardo davanti a Bottas La Ferrari di Raikkonen sul podio

F1 : Cina; vince Ricciardo - terzo posto Raikkonen : A sorpresa il pilota australiano sulla Red Bull precede la Mercedes di Bottas e il ferrarista Raikkonen - L'australiano Daniel Ricciardo, su Red Bull, ha vinto il Gp della Cina, terza prova del ...

Ricciardo vince Gp Cina - terzo Raikkonen : Subito ai piedi del podio, si è classificato al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max ...

F1 - GP Cina 2018 : Daniel Ricciardo vince la gara più pazza del decennio. Verstappen sconsiderato - sperona Vettel (8°) : Il GP di Cina sorride a Daniel Ricciardo. L’australiano è uscito trionfatore da una gara pazza, anonima nella prima parte ma totalmente rivoluzionata nella seconda grazie all’ingresso della Safety Car. Il pilota della Red Bull ha infatti rimontato dalla sesta alla prima posizione, precedendo sul podio Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Ottava posizione invece per Sebastian Vettel, già superato da Bottas dopo il pit stop, ma finito ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : Ricciardo vince una gara pazza. 4° Hamilton - 8° Vettel : Buon divertimento! Griglia di partenza Programma della gara Cronaca delle qualifiche

Formula 1 Cina - Ricciardo beffa tutti e vince : Verstappen rovina la gara di Vettel - la classifica [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere 'contro' la storia : Diretta Formula 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp Cina 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere "contro" la storia : Diretta Formula 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp Cina 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese

Gp Cina - Raikkonen : 'Domani l'obiettivo è vincere' : Roma, 14 apr. , askanews, Kimi Raikkonen aveva accarezzato il sogno della vittoria per gran parte del Q3. Poi uno strepitoso Sebastian Vettel lo ha preceduto di una manciata di millesimi. 'Certo, non ...

Kimi Raikkonen - GP Cina 2018 : “Non è il risultato che volevo. Domani l’obiettivo è vincere” : Kimi Raikkonen soddisfatto ma allo stesso tempo deluso. Così il finlandese ha commentato le qualifiche del GP della Cina, chiuse in seconda posizione alle spalle di Sebastian Vettel. “Non è il risultato che volevo ma è andata piuttosto bene, fino all’ultimo settore. Ho perso solo un po’ di velocità e dovrò verificare cosa è successo. Chiaramente volevo di più ma Domani è un altro giorno e vedremo cosa accadrà“. Kimi non ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Raikkonen convincente! (Gp Cina 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Cina 2018 Shanghai: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il terzo Gran Premio stagionale (oggi venerdì 13 aprile)(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:30:00 GMT)

Ferrari - Vettel : “In Cina per vincere - la macchina sta funzionando” : Ferrari, Vettel: “In Cina per vincere, la macchina sta funzionando” Ferrari, Vettel: “In Cina per vincere, la macchina sta funzionando” Continua a leggere

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “La macchina è competitiva - la strategia conterà molto. Vogliamo vincere” : Sebastian Vettel si presenta al via del GP di Cina da leader a punteggio pieno del Mondiale di F1 2018, grazie alle due vittorie maturate in Australia e Bahrein. A Shanghai il tedesco e la Ferrari dovranno superare un vero e proprio esame di maturità: se riusciranno a ben figurare anche su una pista tradizionalmente favorevole alla Mercedes, allora il sogno iridato potrebbe davvero tramutarsi in un obiettivo concreto. Il 30enne nativo di ...

Vettel vince anche in Bahrain - prova del nove in Cina : Due gare, due vittorie. Sebastian Vettel vola a punteggio pieno in classifica. La Ferrari 2018 risponde bene. Peccato solo per l’errore