GP di Cina | Ricciardo | va in testa | Verspappen manda Vettel in testacoda

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel, superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018: classifica E ordine D’ARRIVO 1.Ricciardo (Renault) 2.Bottas ...

Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Cina di Formula 1 : Era partito sesto, ma ha fatto una Gran gara: Raikkonen è arrivato terzo, Vettel ottavo The post Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Cina di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 - Gp di Cina : contatto Verstappen-Vettel - in testa Ricciardo – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

F1 Cina - Ricciardo è carico : «Attaccare nei primi tre giri» : SHANGAI - Tutto sommato è stata una grande giornata per Ricciardo, visto come si erano messe le cose dopo le Libere 3. Il pilota della Red Bull ha rotto il motore dopo aver spinto sul rettilineo, ma i ...

F1 Cina - Ricciardo : «Sono abbastanza contento - puntiamo al podio» : SHANGAI - Ricciardo vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. E ha ragione, visto come si erano messe le cose per la sua Red Bull dopo le Libere 3. Il pilota ha rotto il motore dopo aver spinto sul ...

F1 - GP Cina 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel e la Ferrari impressionano - Mercedes imprecise ed indietro - Ricciardo finisce ko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DALLE 8.00 La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina sembra lontana parente rispetto a quanto visto nella mattinata di ieri. Solamente 24 ore fa, infatti, sembrava tutto apparecchiato per una inevitabile cavalcata firmata Mercedes e Lewis Hamilton. Nel giro di una sola giornata, invece, tutto sembra cambiato. Al comando, ora, troviamo Sebastian Vettel e la Ferrari, e non certo a ...

F1 Cina - Ricciardo : «Siamo messi meglio sul passo gara» : SHANGHAI - Daniel Ricciardo è comunque soddisfatto della prestazione, nonostante il piazzamento non eccezionale nella seconda sessione di libere con il nono posto finale: ' Il mio passo gara è ...