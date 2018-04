Gp della Cina | vince Ricciardo | Raikkonen terzo 

Formula 1 - Il Gp della Cina visto da Michela Cerruti - VIDEO : Si è da poco concluso il GP della Cina. Dopo un'ottima qualifica, Sebastian Vettel, partito dalla prima fila davanti al compagno di squadra Raikkonen, ha dominato la prima parte della gara, ma dopo un giro di pit stop è finito dietro a Bottas ed è stato speronato, in un tentativo di sorpasso, dalla Red Bull di Verstappen (poi penalizzato), finendo ottavo. La vittoria della terza gara del Mondiale è andata a Daniel Ricciardo; l'australiano ...

F1 - GP Cina 2018 : l’occasione persa della Ferrari. Prima fila non sfruttata - strategia troppo difensiva. E Verstappen : Un’occasione persa. Così verrà ricordato il GP di Cina 2018 in casa Ferrari: dopo le qualifiche da urlo, con una Prima fila totalmente monopolizzata, ci si aspettava una vittoria a Maranello con il sogno della doppietta e invece al traguardo c’è tanto rammarico e la delusione è padrona all’interno del box del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen potevano scappare via fin da subito, avevano tutte le carte in ...

F.1 - GP della Cina - Vince Ricciardo. Incidente tra Vettel e Verstappen : Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio della Cina, terza prova del Mondiale di Formula 1 2018. L'australiano della Red Bull Racing ha preceduto sul traguardo la Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen.Gara a due facce. Nella prima parte della corsa, Sebastian Vettel è stato leader indiscusso della corsa. Nel ballo dei pit-stop, però, ha perso la prima posizione nei confronti di Bottas, il quale aveva avuto modo di recuperare ...

F1 Gp della Cina - la griglia di partenza : pole position di Vettel Video : E' di Sebastian #Vettel la pole position del Gp [Video] della Cina di #f1. Il tedesco partira' davanti a tutti nella griglia di partenza di questo terzo appuntamento del mondiale e si conferma come il candidato numero uno per la vittoria. Ancora una volta le Ferrari hanno confermato di essere le migliori vetture del momento, riuscendo a sfornare dei tempi straordinari. Netto il divario con le Mercedes, che sulla pista cinese è apparsa un po' in ...

ROMAntada Di Francesco - brutto risveglio della Lazio : le due facce della medaglia - si avvicina il derby da sogno : Roma-Lazio, il derby che promette spettacolo. Si sta giocando al 32^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante per le zone alte e basse della classifica, si chiude con il botto con la sentitissima partita tra Lazio e Roma, un match che non ha bisogno di grosse presentazioni. Momenti opposti per le due squadre, la squadra di Di Francesco è reduce dall’incredibile remuntada nella gara di ritorno di Champions League contro il ...

F1 - GP Cina 2018 : programma - orari e tv della gara (domenica 15 aprile). Diretta - aggiornamenti in tempo reale e repliche su Sky e TV8 : La gara del GP di Cina 2018, terza tappa del Mondiale F1, si correrà domenica 15 aprile: il circuito di Shanghai sarà teatro di un appuntamento davvero imperdibile e che potrebbe dare risposte importanti in ottica campionato. Le qualifiche, infatti, ci hanno consegnato una prima fila tutta Ferrari per la seconda volta consecutiva e una Mercedes in grande difficoltà su un tracciato storicamente favorevole: le condizioni meteo e l’usura ...

Orari differita Tv8 F1 di qualifiche e corsa della Cina Video : Dopodomani sabato 14 e domenica 15 aprile torna la #Formula 1 con il Gran Premio della Cina 2018, che si correra' sulla pista del circuito di Shanghai [Video]. Mancano poco meno di 24 ore all'inizio del weekend del terzo appuntamento del Mondiale di F1, con il via alle prime due sessioni di prove libere del venerdì. A sorpresa, la Ferrari si presenta come la monoposto da battere, dopo le vittoria in Australia e in Bahrain, entrambe battezzate da ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP della Cina - Shanghai - : Prima fila 'rossa' al Gran Premio della Cina , terza prova stagionale del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito di Shangai. In pole andrà con la Ferrari Sebastian Vettel che ha segnato il ...

Gp della Cina - Vettel e Raikkonen in prima fila : Il mondo alla rovescia. In Cina come in Bahrain, anzi meglio. Perchè per il secondo Gran Premio consecutivo la prima fila si tinge di rosso, le due Mercedes finiscono dietro e con distacchi mai visti in ...

F.1 - GP della Cina - Ferrari in prima fila - Vettel davanti a Raikkonen : La Ferrari ha monopolizzato la prima fila del Gran Premio della Cina, terza prova del Mondiale di Formula 1 2018. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position, segnando anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro sull'1:31.095. Seconda posizione per Kimi Raikkonen, a pochi millesimi dal compagno di squadra. Delude le aspettative la Mercedes che parte in seconda fila, con Bottas davanti a Hamilton.In aggiornamento Cronaca ...

F.1 - GP della Cina - Hamilton precede Raikkonen di 7 millesimi : Lewis Hamilton ha ottenuto il giro più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, terzo round della stagione 2018 di Formula 1. L'inglese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:33.482, precedendo di soli 7 millesimi di secondo la Ferrari di Kimi Raikkonen. Terzo tempo per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, quarto Sebastian Vettel.Distacchi contenuti. A Shanghai, le temperature ambientali sono state basse ...

Kimi Raikkonen - GP Cina 2018 : “È andata piuttosto bene. Ci siamo fatti un’idea della nostra situazione” : È stato un Kimi Raikkonen piuttosto abbottonato, come spesso accade, quello che ha commentato il venerdì di libere del GP di Cina ai microfoni di Sky Sport F1. “È andata piuttosto bene. Sul giro secco potevo essere più veloce ma ho trovato un po’ di traffico. Ma in ogni caso ci siamo fatti un’idea della nostra situazione. Vediamo domani, non ho idea di quello che accadrà in qualifica“. CLICCA QUI PER ...

