Gp Cina | vince Ricciardo | Vettel speronato da Verstappen arriva ottavo

VIDEO Dani Ricciardo vince il GP Cina 2018 : tutti i sorpassi - che rimonta dal sesto posto! : Dani Ricciardo ha vinto il GP della Cina 2018, terza prova del Mondiale F1, grazie a una serie di sorpassi spettacolari. L’australiano della Red Bull è rientrato in sesta posizione dopo il pit-stop, operato in regime di safety car. A quel punto, sfruttando la freschezza delle gomme soft, è riuscito a sorpassare tutti i rivali: prima Raikkonen, poi Hamilton e infine Bottas per prendersi un successo memorabile. Di seguito il VIDEO con tutti ...

F.1 - GP della Cina - Vince Ricciardo. Incidente tra Vettel e Verstappen : Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio della Cina, terza prova del Mondiale di Formula 1 2018. L'australiano della Red Bull Racing ha preceduto sul traguardo la Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen.Gara a due facce. Nella prima parte della corsa, Sebastian Vettel è stato leader indiscusso della corsa. Nel ballo dei pit-stop, però, ha perso la prima posizione nei confronti di Bottas, il quale aveva avuto modo di recuperare ...

F1 - RISULTATI GP Cina 2018 : VINCE UN IMMENSO DANIEL RICCIARDO! KIMI E’ TERZO. DISASTRO VETTEL. : SHANGAI, 15 APRILE 2018 F1, RISULTATI GP CINA 2018 : VINCE un IMMENSO DANIEL Ricciardo. L’australiano, con grande merito suo e della strategia perfetta del box Red Bull, sfrutta una safety car per andare all’attacco di tutti e VINCEre dopo 5 sorpassi, uno dopo l’altro, da stropicciarsi gli occhi. Incredibile destino per Ricciardo rimesso in pista in extremis ieri nel Q1, dopo un guasto alla power-unit. Un Verstappen ...

F1 - GP Cina 2018 : Daniel Ricciardo vince la gara più pazza del decennio. Verstappen sconsiderato - sperona Vettel (8°) : Il GP di Cina sorride a Daniel Ricciardo. L’australiano è uscito trionfatore da una gara pazza, anonima nella prima parte ma totalmente rivoluzionata nella seconda grazie all’ingresso della Safety Car. Il pilota della Red Bull ha infatti rimontato dalla sesta alla prima posizione, precedendo sul podio Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Ottava posizione invece per Sebastian Vettel, già superato da Bottas dopo il pit stop, ma finito ...