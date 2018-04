Gp Cina | sorpresa Red Bull

Formula 1 - sorpresa Ricciardo in Cina . Raikkonen terzo : Al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max Verstappen, che lo ha preceduto al traguardo, per ...

Sorpresa Cina - bilancia commerciale in deficit. Ma con gli Usa è ancora maxi surplus : MILANO - Udite udite, la Cina è in deficit: a marzo le importazioni hanno superato le esportazioni, meno 5 miliardi di dollari. Ma Donald Trump, che sul surplus commerciale di Pechino ha costruito la ...

Accordo a sorpresa sui posti. Salvini si riavvi Cina a Di Maio : Nella guerra di nervi incrociata per la definizione delle alleanze in vista della formazione del governo, Lega e Movimento Cinquestelle fanno una mossa comune sulla scacchiera delle possibili intese. ...

Rosa Perrotta - la svolta sexy : mai vista in questo modo all’Isola dei Famosi. La finale si avviCina e la naufraga - a sorpresa - mostra il meglio di sé. Ma ‘così’ l’ex tronista esagera : le foto : Rosa Perrotta sembra quasi rinata da quando si trova all’Isola che non c’è. Eliminata qualche settimana fa dal pubblico, la ex tronista di Uomini e Donne è approdata in un’altra isoletta dove, con l’amica Elena Morali, trascorre le giornate tra bagni di sole, confidenze e immersioni. È come se avesse trovato una sua dimensione dopo l’astio vomitato all’Isola dei Famosi ‘normale’. O quasi, almeno. Perché ...