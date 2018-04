Governo | Forza Italia | danni li producono veti e insulti Di Maio

Salvini al Vinitaly : ‘A Di Maio offro uno Sforzato - per fare di più’. E sul Governo autorevole ipotizzato da Berlusconi : ‘Mai’ : C’è un bicchiere di passito ad accompagnare le trattative per il governo nella giornata inaugurale del Vinitaly a Verona. Uno Sforzato, colore rosso rubino, prodotto nella zona di Sondrio in Valtellina. Lo ha offerto Matteo Salvini a Luigi Di Maio, metaforicamente, “perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”. E se il leader della Lega tende ancora una mano al capo politico del M5s, nel frattempo palesa l’ennesima ...

Salvini accelera sul Governo : “Mai col PD - Forza Italia e M5s ora la smettano con gli insulti” : Il leader della Lega parla di una accelerazione alla formazione del nuovo governo data dal'escalation in Siria e torna a rilanciare l'ipotesi di un governo del centrodestra con il supporto del MoVimento 5 Stelle.Continua a leggere

Mandato per Governo a Casellati o Giorgetti? M5s resta irremovibile sul No a Forza Italia e Berlusconi : Di solito la reazione all’ipotesi è una risata. Quando a Luigi Di Maio o qualcuno della sua squadra si paventa l’ipotesi di scendere a patti con Silvio Berlusconi o Forza Italia, sotto qualsiasi forma e declinazione, la risposta è un No irremovibile. Lo era prima quando la posta in gioco era l’opposizione, lo è oggi più che mai che invece gli occhi sono tutti puntati sul governo. A poche ore dal secondo colloquio con Sergio ...

Governo - Di Battista : 'Per me né Berlusconi né Forza Italia' : Berlusconi ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Di Battista ha aggiunto che "Renzi e Berlusconi sono la ...

M5S si rafforza - la Lega supera il 20%. Al 44% degli italiani piace l'idea di un Governo giallo-verde : Il Movimento Cinque Stelle che si rafforza, salendo a quota 34%. E la Lega che vola e supera il 20%. È la fotografia che emerge dalla media dei sondaggi realizzata da YouTrend, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi. Allo stesso tempo, cresce il favore degli elettori per un governo giallo-verde (M5S-Lega), con un gradimento che raggiunge il 44%.I sondaggi danno i Cinque Stelle intorno al 34%, mentre la Lega sfonda, seppur di ...

Governo - resta il veto su Berlusconi. Di Maio : 'Sì alla Lega - no a Forza Italia' : Un Martina con guizzo finale, un Berlusconi che si riprende con prepotenza la scena e un Di Maio uguale a se stesso. Il secondo round delle consultazioni non ha portato certo la svolta, ma ha visto ...

Di Maio : impossibile Governo con M5S e Forza Italia : Roma, 12 apr. , askanews, - Per superare lo stallo politico risultato dalle elezioni del 4 marzo "la soluzione investe Silvio Berlusconi, che dovrebbe mettersi di lato e consentire la partenza di un ...

Salvini non molla Berlusconi "Anche Forza Italia nel Governo" : Il Centrodestra conferma la sua unità dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini legge una dichiarazione concordata con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni Segui su affarItaliani.it

Salvini non molla Berlusconi "Anche Forza Italia al Governo" "Premier leghista". Show di Silvio : Il Centrodestra conferma la sua unità dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini legge una dichiarazione concordata con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni Segui su affarItaliani.it

M5s : "Forza Italia si faccia da parte e ci consenta di formare il Governo con Lega" : Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s. I pentastellati auspicano un appoggio esterno dei forzisti a un governo M5s-Lega

M5s : “Forza Italia si faccia da parte e ci consenta di formare il Governo con Lega” : M5s: “Forza Italia si faccia da parte e ci consenta di formare il governo con Lega” Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s. Forza Italia aveva detto al M5s: “Riconoscete Berlusconi e poi potremo trattare”. I pentastellati rispondono auspicando un appoggio esterno dei forzisti […]

Blitz di Lega con M5s (e Forza Italia) : Pd fuori dal Governo ombra del Parlamento : "L'alleanza M5S-Lega è una realtà solida" lo scrive su Twitter il senatore del Pd, Ernesto Magorno, che dopo l'assegnazione degli incarichi nella commissione speciale del Parlamento per gli atti...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Berlusconi vs Salvini Forza Italia “no accordo Governo con M5s” (12 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora camorra: tensioni nel Centrodestra, Salvini contro Berlusconi e Forza Italia “mai accordi con M5s, si tradirebbero gli elettori" (12 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...