Governo | Salvini | basta insulti o al voto

Salvini al Vinitaly : ‘A Di Maio offro uno Sforzato - per fare di più’. E sul Governo autorevole ipotizzato da Berlusconi : ‘Mai’ : C’è un bicchiere di passito ad accompagnare le trattative per il governo nella giornata inaugurale del Vinitaly a Verona. Uno Sforzato, colore rosso rubino, prodotto nella zona di Sondrio in Valtellina. Lo ha offerto Matteo Salvini a Luigi Di Maio, metaforicamente, “perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”. E se il leader della Lega tende ancora una mano al capo politico del M5s, nel frattempo palesa l’ennesima ...

Salvini : Berlusconi? Lega è contraria a governissimi e Governoni : "Oggi - ha detto Salvini - non c'è spazio per la polemica, c'è spazio solo per il riconoscimento agli imprenditori italiani che danno lavoro e portano il marchio italiano nel mondo, nonostante delle ...

Salvini : "Io per il Governo sono pronto" : 12.05 "Per il governo io sono pronto". Così il leader della Lega Salvini nel corso della sua visita a Vinitaly. "Non c'è nessun incontro con Di Maio", afferma, precisando che resterà alla fiera fino alla chiusura dei cancelli. Vi siete sentiti dopo le consultazioni? "No", la risposta secca. Su Berlusconi che chiede un governo 'autorevole': "Non con una maggioranza qualsiasi". Sui rapporti Italia-Ue: "L'Italia è nel cuore dell'Europa, non è ...

M5S - Di Maio e il piano per il Governo : alla Lega di Salvini Economia e Interni : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

Salvini accelera sul Governo : “Mai col PD - Forza Italia e M5s ora la smettano con gli insulti” : Il leader della Lega parla di una accelerazione alla formazione del nuovo governo data dal'escalation in Siria e torna a rilanciare l'ipotesi di un governo del centrodestra con il supporto del MoVimento 5 Stelle.Continua a leggere

Incontro tra Di Maio e Salvini : potrebbe nascere il nuovo Governo : I due leaders infatti si incontreranno domani in maniera informale a Vinitaly , dove si presume che avverrà l'Incontro cruciale dello sblocco della situazione politica . Se ciò non dovesse avvenire, ...

Salvini : no a Governo di tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Il leader della Lega boccia il "governone" alla Monti "come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd". La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle.

Salvini : no a Governo di tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Salvini: no a governo di tutti, esecutivo o votoCasellati: se il Colle chiama difficile dire no Il leader della Lega boccia il “governone” alla Monti “come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd”. La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle. Continua a leggere

Salvini - ultimatum a Di Maio e Berlusconi. «Pazienza al limite - Governo o voto» : Matteo Salvini in una diretta Facebook lancia un ultimatum a M5S e Forza Italia. «C'è una vita reale che dice "fate in fretta". Basta, io sono ai limiti della pazienza, o...

Salvini : 'Pazienza al limite - Governo in fretta o al voto' - : Il leader della Lega, su Facebook, sostiene che la crisi siriana porta a una accelerata nella formazione dell'esecutivo. Poi ribadisce il no a governi che includano il Pd. Intanto Martina ribadisce la ...

Governo in stallo - Salvini sbotta con Berlusconi e Di Maio : “Avete rotto le p...” : La situazione di stallo sul prossimo Governo sta facendo perdere la pazienza a Matteo Salvini. Il leader della Lega durante una diretta su

Salvini : 'Pazienza al limite - Governo in fretta o al voto' - : Il leader della Lega, su Facebook, sostiene che la crisi siriana porta a una accelerata nella formazione dell'esecutivo. Poi ribadisce il no a governi che includano il Pd. Intanto Martina ribadisce la ...

Salvini - ultimatum a Di Maio e Berlusconi : "Stop ripicche - Governo in fretta o voto" : Il leghista: "Sono al limite della pazienza, avete rotto le p.... Ognuno faccia passo di lato" "Niente passo di lato", Berlusconi sfida tutti e risale sul predellino

Salvini - Governo in fretta o voto : ANSA, - ROMA, 14 APR - La crisi siriana "porta un'accelerazione sulla formazione del nuovo governo". Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook. "C'è una vita reale che dice 'fate in fretta'. ...