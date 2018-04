Governo | l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti Pd compreso E ora

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) Le battute sui politici che si ritrovano a discutere delmentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due giorni di unforte ed autorevole (ed è difficile farlo con chi “non conosce l’abc della democrazia”), Salvini risponde per la quarantesima volta che è contrario ai governissimi e – come un puntino all’orizzonte, una voce dalle quinte – il Pd continua a non dire nulla di sé, se non che resta all’opposizione, limitandosi a parlare degli altri, delle divisioni del centrodestra, delle “forze ...