Governo | ancora scaramucce M5s-FI | Di Maio parla solo con Lega e Pd

Consultazioni - diretta – Mattarella : “Al Paese serve un Governo. Ancora alcuni giorni e valuterò come uscire dallo stallo” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...

Ancora niente intesa Lega - M5s per il Governo. Una frase di Berlusconi fa Irritare tutti : Resta Ancora in alto mare però l'intesa tra M5s e Lega. Pressing di Mattarella per trovare una soluzione: Prende corpo l' ipotesi di un pre-incarico a Giancarlo Giorgetti. -

Consultazioni bis - lo stallo continua : Governo ancora lontano : Consultazioni, secondo round: la data è stata ufficializzata. Dopo il primo giro a vuoto della scorsa settimana, giovedì 12 e venerdì 13 aprile si svolgerà la seconda tornata di incontri al...

Come vivono gli italiani il fatto di non avere ancora un Governo? : Non bene. Anche perché il voto del 4 marzo era dettato dallo scontento e dalla voglia che cambiasse tutto e subito. Ma la democrazia ha i suoi tempi che, volenti o nolenti, vanno accettati

Come vivono gli italiani il fatto di non avere ancora un Governo? : Foto Claudio Furlan / lapresse Dalle elezioni del 4 marzo è già trascorso un mese abbondante. E l’Italia è ancora senza un governo. Molto probabilmente di tempo ne trascorrerà altro. Per una serie di ragioni tattico-strategiche che potrebbero influenzare – a vantaggio dell’uno o dell’altro – la dinamica delle trattative per l’esecutivo. Dal cambio dei governatori e dei consigli regionali in Friuli-Venezia Giulia e in Molise all’assemblea ...

Scanzi : “Pd fa opposizione a un Governo che ancora non esiste. Ipotesi ‘Renzusconi’ con Salvini? Non è improbabile” : Dario Vergassola e il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi hanno chiuso, a Ivrea, la convention Sum #02, organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio. A margine dell’incontro Scanzi ha commentato lo scenario politico attuale. “Il passo avanti dovrebbe farlo il Pd, che ha deciso di fare opposizione a un governo che ancora non esiste. E un altro passo chiaro dovrà farlo Matteo Salvini, che è un elemento ...

Governo ancora lontano - ma tra gli elettori Lega e Cinque Stelle hanno sempre più consenso : Secondo un sondaggio dell’istituto Demopolis Cinque Stelle e Lega incasserebbero alla Camera il 35% e il 20%, in rialzo del 2,3% e del 2,6% rispetto a un mese fa. Pd e Forza Italia, al contrario, perderebbero ancora terreno...

CONSULTAZIONI & Governo/ I veri poteri non hanno ancora parlato : Chiuso il primo round di CONSULTAZIONI, sembra lontana la formazione di un GOVERNO. Ma i poteri nascosti non hanno ancora scoperto le carte, dice GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Pomicino: non saranno Di Maio né Salvini a guidare il nuovo GOVERNOTERZA GUERRA MONDIALE/ Che senso hanno la guerra di spie, i giochi di Putin e il treno di Kim?, di G. Sapelli

Governo - Mattarella : «Serve un'intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il nulla di fatto, al termine questo primo giro di consultazioni, era scontato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha incontrato le deLegazioni di tutte le forze politiche presenti in ...

Governo - Mattarella : «Serve un’intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il leader pentastellato: «Nessun veto sugli altri ma accordo possibile solo con uno di loro». Il Pd si chiama fuori, Berlusconi dice no ad accordi con «populisti e pauperisti»

Mara Carfagna - la lezione definitiva a Di Maio sul Governo : 'Quanto tempo ci farai ancora perdere?' : Per ora ogni tentativo di Luigi Di Maio di tentare Matteo Salvini a staccare la Lega dal resto del centrodestra non hanno raggiunto il bersaglio. Dallo stesso leghista, passando per buona parte dei ...

Sondaggi - M5s e Lega crescono ancora/ Governo - alleanza Salvini-Di Maio : il 58% degli elettori ci sperano : Sondaggi, Governo M5s-Lega: la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'intesa per la formazione di un nuovo Governo. Le indicazioni di voto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Bruno Vespa - Renzi è sicuro che il Pd lo segua ancora : niente Governo con i grillini - per ora : La cruda realtà dei numeri e l'esperienza politica costringeranno Silvio Berlusconi a 'imbucarsi' in un possibile governo tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle, magari con ruoli di secondo piano, probabilmente senza ottenere neanche un ...

Ancora in alto mare la scelta di un presidente per il Governo della Catalogna : Come se fosse il centro del mondo. E più che la questione catalana diventa una questione internazionale, più il governo di Madrid ed il suo premier Rajoy si mettono al riparo, facendosi scudo delle ...