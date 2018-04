Governo : 5 anni fa pre-incarico a Bersani - il primo fu a De Gasperi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La stessa cosa accadde addirittura ad Alcide De Gasperi, all’indomani delle elezioni del 1953, quando il mancato scatto del premio di maggioranza previsto dalla cosiddetta ‘legge truffa’, determinò la crisi della formula centrista che aveva caratterizzato la legislatura precedente. Così il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, il 3 luglio affidò proprio al presidente del Consiglio uscente ...

Governo : 5 anni fa pre-incarico a Bersani - il primo fu a De Gasperi/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Andò meglio ad Antonio Segni, che il 27 giugno del 1955, dal Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, fu chiamato a sondare i vari partiti per accertare quale Governo costituire. Il 30 giugno ottenne una proroga per proseguire le sue verifiche e il 2 luglio arrivò l’incarico pieno. Stesso percorso seguito da Moro l’11 febbraio del 1966, chiamato in prima battuta l’11 febbraio 1966 dal Capo dello Stato, ...

Governo : 5 anni fa pre-incarico a Bersani - il primo fu a De Gasperi/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Singolare la posizione in cui viene invece a trovarsi Giulio Andreotti durante la crisi del primo Governo Craxi nell’estate del 1986. Dopo le dimissioni del leader socialista, il Capo dello Stato Francesco Cossiga gli affida l’incarico il 10 luglio. Di fronte ai niet del Psi, il leader democristiano una settimana dopo riesce comunque ad ottenere la possibilità di una proroga che terminerà il 21 con il fallimento ...

Governo - Giovannini : “Il Pd pensi a ripensarsi. E l’esecutivo a costruire resilienza di fronte ai nuovi choc” : Invece di preoccuparsi delle opzioni per il futuro Governo, il Pd farebbe meglio a pensare qualcosa di sinistra per affrontare le sfide del futuro. Per Enrico Giovannini, fondatore dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, il partito italiano, e non solo, dovrebbe riflettere sulle strategie future e gli obiettivi da realizzare per venire incontro alle necessità dei cittadini. “E’ molto importante che il centrosinistra ...

TELECOM ITALIA/ Elliott : valore azioni può raddoppiare in due anni. Calenda spiega la scelta del Governo : Su TELECOM ITALIA Elliott continua la sua battaglia contro Vivendi, spiegando che il valore delle azioni di Tim può raddoppiare in due anni. Le parole di Calenda via Twitter(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:51:00 GMT)

Paola Taverna - dopo 5 anni di insulti ora vuole un Governo con il Pd : 'Erano scaramucce - oggi...' : 'Era un'altra epoca e un'altra fase politica. Eravamo appena entrati in Parlamento, e il dibattito politico era molto forte, da entrambe le parti', spiega lei, oggi. 'Siamo maturati, ora dobbiamo ...

Consultazioni - Salvini : Governo che duri 5 anni - coinvolgendo il M5S : "Faremo di tutto per dare all'Italia un governo che duri 5 anni, ovviamente partendo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e numeri alla mano, se vogliamo che il governo duri, coinvolgendo il M5s. ...

Salvini : Governo di 5 anni - si parte da centrodestra coinvolgendo M5s : Roma, 5 apr. , askanews, No a un governo 'a tempo', con maggioranza 'raccogliticcia'. L'obiettivo è un governo di legislatura, e 'numeri alla mano' l'unica soluzione praticabile è 'partire dal ...

Consultazioni - Salvini : “Punto a un Governo stabile per 5 anni. Si parte dal centrodestra coinvolgendo il M5s” : “Abbiamo ricordato a Mattarella che più che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come la riforma delle pensioni, il lavoro e la riforma fiscale”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega al termine delle Consultazioni al Colle. “Continuerò a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi”. In uno dei passaggi fondamentali del breve ...

Gianni Letta - la manovra per il Governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...

Sondaggi Politici/ “Il nuovo Governo non durerà 5 anni” : né Lega-M5s né esecutivo ‘Mattarella’ convincono : Sondaggi elettorali Politici, le ultime notizie verso il Governo: scenari e intenzioni di voto. "nuovo esecutivo non dura 5 anni": elettori bocciano Lega-M5s e anche Governo-Mattarella(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:06:00 GMT)

Governo - Salvini : "Proporremo al Movimento 5 stelle una idea di Italia per 5 anni" : "Proporremo al M5s un'idea di Italia di 5 anni. Non pretendo di imporre il mio pacchetto, ma tutti devono ritenersi provvisori su questa terra". Così Matteo Salvini a Porta a Porta. Matteo Salvini vuole dare un...