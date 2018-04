Gomez | che errore Caldara | un muro

Spal-Atalanta - Semplici : "Rigore su Gomez? Giusto - c'era anche su Paloschi" : Il tecnico degli estensi: "Salvezza dura ma ce la giocheremo" . p> SPAL ATALANTA Semplici/ Semplici ha analizzato ai microfoni di 'Sky Sport' l'1-1 maturato tra Spal e Atalanta : 'Ci siamo concentrati e abbiamo fatto tesoro degli errori. Adesso giochiamo con un'altra mentalità, i risultati arrivano, sarà dura ma ce la giocheremo. ...

Fq Millennium - in edicola dal 7 aprile. Peter Gomez : “E’ top secret. Un numero che non potete leggere” : Sabato 7 aprile il nuovo numero di Fq Millennium. Carlo Lucarelli racconta una Repubblica fondata sui segreti. Flavio Carboni parla della sua vita tra Cossiga, Calvi, Pippo Calò, Dell’Utri e Verdini. La guardia di finanza spiega come si addestrano gli infiltrati, mentre i giornali tacciono sul vescovo di Milano che ha coperto un prete pedofilo. Intanto Geppi Cucciari commenta le elezioni: è una rivolta. E la rete ci spia. L'articolo Fq ...

Il video di Selena Gomez in This Is Me - colonna sonora di The Greatest Showman - conquista anche Kala Seattle : The Greatest Showman ha conquistato anche lei: il video di Selena Gomez in This Is Me, ritratta mentre doppia il brano seduta sul sedile anteriore di u'automobile sta facendo incetta di condivisioni e like in rete. Mercoledì 4 aprile la cantante di Fetish, che sta lavorando al suo terzo album di inediti e al film di Woody Allen Rainy day in New York la cui uscita al cinema sembra in bilico dopo i recenti scandali che hanno coinvolto il ...

Il pigiama party di Selena Gomez dopo Justin Bieber - una serata con le amiche per riprendersi dalla relazione (foto) : Il pigiama party di Selena Gomez con le amiche: la cantante affronta la rottura con Justin Bieber insieme ad alcune compagne. Per riprendersi dalla rottura con Justin Bieber, Selena Gomez ha pensato bene di affrontare la pausa circondata dalle amiche: dopo un pomeriggio trascorso in palestra a fare pilates, insieme hanno trascorso una serata in compagnia per un pigiama party. Insieme a tre amiche, Theresa Mingus, Rebeka Walters e Paige ...

Finalmente Gomez - promossa anche tutta la difesa : Lui lo cancella dalla cronaca. Qualcosa vorrà dire. PALOMINO : 7 Mai una sbavatura. Mai un errore, sia in anticipo, che sull'avversario. E qualcuno Perica lo voleva neroazzurro a gennaio. Chi l'ha ...

Rocco Siffredi a Peter Gomez : "Crocifiggono Lapo Elkann - ma anche i politici vanno a trans" : A La confessione , programma di Peter Gomez su Nove di Discovery, Rocco Siffredi difende a spada tratta il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. Non solo lancia un affondo alla mondo della politica ...

Justin Bieber e Selena Gomez : il motivo della pausa non è quello che si pensava : La settimana scorsa, era arrivata la notizia secondo cui i Jelena si sono presi una pausa dalla relazione. Nonostante li hai recentemente visti baciarsi e coccolarsi durante il viaggio in Giamaica, Justin Bieber e Selena Gomez hanno deciso di passare del tempo separati e c’è chi ha inizialmente pensato che sotto ci fosse lo zampino di Mandy, la mamma di Sel. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Non è così, secondo ...

Selena Gomez - l'amica che le ha donato un rene : "È quasi morta dopo il trapianto" : Selena Gomez è quasi morta dopo il trapianto del rene. Lo ha rivelato in un'intervista a W Magazine, Francia Raisa, l'amica del cuore nonché donatrice dell'organo che ha...

8 marzo - a L’aria che tira Gomez presenta Fq Millennium di marzo : “Il magazine femminile pensato e scritto tutto da donne” : “Per il Fq Millennium di questo mese le mie colleghe hanno pensato, disegnato e scritto il magazine femminile che vorrebbero vedere nelle edicole”. Così il direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, ospite de L’aria che tira (La7) presenta il nuovo numero di Fq Millennium. “E’ un femminile che vi sorprenderà” – continua – “perché le nostre giornaliste dimostrano non solo di avere una sensibilità diversa da quella di noi uomini, ma anche di ...

Demi Lovato : la mamma della cantante assicura che l’amicizia con Selena Gomez durerà per sempre : Se il super abbraccio tra Demi Lovato e Selena Gomez a un evento lo scorso ottobre e il vicendevole scambio di complimenti in occasione dell’uscita dei rispettivi singoli “Fetish” e “Sorry Not Sorry” non ti avevano ancora convinto, ci pensa la mamma di Demi a darti la certezza che l’amicizia tra le due è più forte che mai! [arc id=”54521eea-c469-420f-8c01-96465c472113″] Dianne De La Garza ha ...

Justin Bieber / Gli auguri di Selena Gomez su Instagram : "1 Marzo 1994 - nasce qualcuno che conosco" : Justin Bieber ha compiuto 24 anni, traguardo festeggiato al fianco della sua fidanzata Selena Gomez. I suoi più cari amici e mamma Pattie lo hanno ricordato in questo giorno speciale.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 09:35:00 GMT)

Pagelle Juventus-Atalanta 1-0 - Coppa Italia : Douglas Costa imprendibile - Pjanic freddo dal dischetto. Papu Gomez bravo e sfortunato : La Juventus conquista la finale, la quarta consecutiva, di Coppa Italia. Dopo l’1-0 dell’andata, i bianconeri replicano anche al ritorno con il goal su rigore di Pjanic. Ecco le Pagelle della sfida JUVENTUS Buffon 5,5: in occasione del palo di Gomez si fa trovare nella classica “terra di mezzo” dove non può fare nulla. Un’uscita avventata e solo la fortuna lo ha salvato Lichtsteiner 6,5: più guardingo rispetto al ...

Elezioni - Migliore (Pd) : “Non criticate M5s”. Gomez : “Stufo che parlamentari strapagati come lei vadano in tv a mentire” : “Sono stufo che parlamentari strapagati vadano in televisione a mentire sul conto mio e della mia testata. Sul mio sito ha trovato nome per nome tutte le candidature che non andavano bene del Movimento 5 stelle. E lei lo sa”. Così il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez ha replicato in diretta tv (nel corso della trasmissione Omnibus su La7) a Gennaro Migliore, esponente del Pd, che poco prima aveva accusato Gomez e Il Fatto ...

Atalanta - Papu Gomez commosso : che belle parole ai tifosi! : “Ringrazio questa gente che di giovedì dopo il lavoro fa due ore di macchina e ci viene a vedere”. Le parole del Papu Gomez (commosso) a caldo dopo il pareggio tra Atalanta e Borussia Dortmund, dicono molto della favola vissuta dal club bergamasco. Reggio Emilia è stata riempita dai tifosi ed il pensiero del capitano è subito andato a loro. La delusione senz’altro c’è, il rammarico per qualche gol sbagliato, la gaffe di Berisha. Ma ...