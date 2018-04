Golf - European Tour 2018 : Jon Rahm trionfa in casa! Suo l’Open de España - battuto Paul Dunne : Jon Rahm ha vinto l’Open de España, sul percorso del Centro Nacional de Golf di Madrid. Il fuoriclasse spagnolo ha fatto valere la sua maggiore caratura rispetto all’irlandese Paul Dunne, che aveva fin qui dominato le prime tre giornate del torneo. Rahm partiva con due colpi di ritardo ma gli sono bastate le prime due buche per agganciare il rivale, sul quale la pressione è di conseguenza triplicata. Il numero 4 del mondo ha infatti ...

Golf : Rahm vince l'Open di Spagna : ANSA , ROMA , 15 APR Jon Rahm trionfa in casa. L'ibericoconquista l'Open di Spagna , European Tour, di Golf grazie a unagrande rimonta nell'ultimo giro. Il numero 4 al mondo haconcluso il torneo in 268 , 67 68 66 67, -20, colpi ed ha beffatoal fotofinish l'irlandese Paul Dunne , 2/o a -18, e ilconnazionale Nacho Elvira , 3/o a -17, , costretti ad arrendersidi fronte ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Dunne resiste in vetta all’Open de España - inseguono Nacho Elvira e Jon Rahm. Il miglior italiano è Renato Paratore : Paul Dunne resiste al comando dell’Open de España, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Centro Nacional de Golf di Madrid. L’irlandese ha realizzato un altro giro strepitoso in 68 colpi (-4), chiudendo il round con uno straordinario birdie che gli ha consentito di prendersi la vetta solitaria e di giungere in cima alla leaderboard alla vigilia dell’ultimo ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Reed conquista il primo Major in carriera - rimpianti per Spieth e Rahm. Finale in crescendo per Molinari e Woods. Garcia abdica con poca gloria : Talento, compattezza e grinta. Ed anche la continuità di rendimento che spesso gli è mancata in passato. Patrick Reed ha mantenuto il sangue freddo nelle battute finali dell’Augusta Masters 2018, indossando la green jacket al termine del primo Major stagionale, letteralmente dominato, seppur con qualche patema nelle ultime buche, quando Rickie Fowler e Jordan Spieth hanno provato a mettergli pressione con un quarto round da sballo. Il ...

Golf - Augusta Masters 2018 : le possibili sorprese. Rickie Fowler e Jon Rahm gli “eredi” di Garcia. Occhio a Paul Casey : Pronosticare il vincitore del Masters è impresa assai ardua. La difficoltà e l’imprevedibilità del percorso del National Golf Course di Augusta hanno reso questo torneo uno dei più importanti, il Major con più fascino e storia. Vincere qui non è per tutti ma l’albo d’oro ci insegna che le sorprese sono all’ordine del giorno. È stato così nel 2016, quando fu l’inglese Danny Willett a sbaragliare la concorrenza, e lo ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo combinato tra i circuiti dello European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense ...

Golf : Pebble Beach - magia di Potter. Battuti Johnson - Day e Rahm : Ted Potter Jr. ha conquistato l'AT&T Pebble Beach Pro-Am di Golf, torneo del PGA Tour che si è disputato sui tre percorsi del Pebble Beach GL , par 72, , dello Spyglass Hill GC , par 72, e del ...

Golf : Phoenix - che duello Fowler-Rahm : ANSA, - ROMA, 04 FEB - Una cornice di pubblico strepitosa e una gara all'ultimo putt ancora tutta da giocare. Continua lo spettacolo al Phoenix Open, dove Rickie Fowler ha mantenuto la vetta della ...

