Golf | PGA Tour 2018 | Ian Poulter comanda l’RBC Heritage ad un round dal termine

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau svetta nell’RBC Heritage! Francesco Molinari rimonta e supera il taglio : Bryson DeChambeau vola al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 64 colpi (-7), piazzando un eagle alla 2, seguito da 7 birdie e 2 bogey e giungendo a metà gara con 10 colpi totali sotto il par, quanto basta per tenersi alle ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory Sabbatini in testa all’RBC Heritage davanti a quattro statunitensi. Francesco Molinari nelle retrovie : Un sudafricano al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Rory Sabbatini svetta in testa alla leaderboard con un giro in 64 colpi che lo pone a quota -7 e gli consente di gestire due lunghezze di vantaggio su un quartetto tutto statunitense, composto da John Huh, Billy Horschel, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter trionfa nello Houston Open! Beau Hossler beffato nel playoff - sul podio anche Jordan Spieth : Parla inglese lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club of Houston ad Humble, nel Texas. Ian Poulter ha prevalso nel playoff contro lo statunitense Beau Hossler, a lungo al comando del torneo, e ha conquistato il suo terzo successo in carriera nel circuito PGA, tornando a vincere oltre cinque anni dopo la conquista del WGC-HSBC Champions ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter raggiunge Beau Hossler in testa allo Houston Open : È stato Ian Poulter il grande protagonista della terza giornata dello Houston Open, prova del PGA Tour che precede di sette giorni la disputa del primo Major dell’anno, il Masters di Augusta. L’inglese ha dato spettacolo sul percorso del Golf Club of Houston concludendo il terzo round con un ottimo 65, ovvero 7 colpi sotto il par. Uno score notevole, senza sbavature, che fa seguito al 64 del giorno prima: il britannico ha completato ...

Golf - PGA Tour 2018 : Beau Hossler piazza lo scatto in testa allo Houston Open - Rickie Fowler e Jordan Spieth in corsa per la vittoria : Beau Hossler piazza lo scatto a metà gara dello Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club of Houston ad Humble, nel Texas. Lo statunitense ha completato il secondo round in 68 colpi (-4) con 5 birdie e un bogey e si è issato al comando della classifica a quota -11, con una lunghezza di vantaggio sul quartetto formato dagli statunitensi ...

Golf - PGA Tour 2018 : Sam Ryder al comando dello Houston Open dopo la prima giornata : I protagonisti del PGA Tour si avvicinano al primo Major stagionale e, come di consueto, lo preparano disputando lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari). Lo storico torneo nato nel 1946, che si disputa sul percorso par 72 del Golf Club of Houston (Humble, Texas, Stati Uniti), vede al comando l’americano Sam Ryder con lo score parziale di -8. Tuttavia la classifica del primo round è incompleta a causa della sospensione del giro ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brice Garnett completa l’opera! E’ suo il Corales Puntacana Resort and Golf Championship : La spettacolare cornice di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominiciana) sorride fino alla fine a Brice Garnett. L’americano si è infatti aggiudicato il Corales Puntacana Resort and Club Championship (montepremi 3 milioni di dollari), kermesse del PGA Tour 2018 che si sviluppa sul percorso par 72 del Corales Golf Club. Garnett ha chiuso il quarto round con il punteggio di -2, completando la settimana con lo score complessivo di -18 ...

Golf - PGA Tour 2018 : è sfida tra Brice Garnett e Corey Conners ad un round dal termine del Corales Puntacana Resort and Golf Championship : La spettacolare cornice di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominiciana) continua ad ospitare il Corales Puntacana Resort and Club Championship (montepremi 3 milioni di dollari), kermesse del PGA Tour 2018 che si sviluppa sul percorso par 72 del Corales Golf Club. Al termine del terzo round il leader porta sempre il nome di Brice Garnett. L’americano mette a segno un buon -3 di giornata, salendo così al punteggio complessivo di -16 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brice Garnett si conferma al vertice nel Corales Puntacana Resort and Club Championship al termine del secondo round : La spettacolare cornice di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominiciana) ospita in questo weekend un evento in tono minore del PGA Tour. Si tratta del Corales Puntacana Resort and Club Championship (montepremi 3 milioni di dollari), kermesse che si sviluppa sul percorso par 72 del Corales Golf Club. Al termine dei primi due round troviamo in testa l’americano Brice Garnett, che con il punteggio di -13 (131 colpi) guida la classifica ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brice Garnett comanda dopo il primo giro del Corales Puntacana Resort & Club Championship : Mentre il gotha del Golf mondiale è riunito ad Austin per il WGC-Dell Technologies Match Play, il PGA Tour è in scena anche a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, sede del Corales Puntacana Resort & Club Championship. dopo il primo giro comanda Brice Garnett, che ha chiuso la prima giornata in 63 colpi, con un gran -9. L’americano non ha sbagliato nulla, realizzando sei birdie nella prima parte (le seconde nove) e aggiungendone ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory McIlroy spettacolare! In trionfo nell’Arnold Palmer Invitational! Ottimo quinto Tiger Woods : Rory McIlroy torna a brillare e porta a casa l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. Il fuoriclasse nordilrandese si è imposto con uno strepitoso ultimo round, nel corso del quale non ha commesso neanche una sbavatura, chiudendo in 64 colpi (-8) con ben cinque birdie ...

Golf - PGA Tour 2018 : Henrik Stenson conserva la leadership - ma che bagarre nell’Arnold Palmer Invitational! : il fine settimana di PGA Tour 2018 si avvicina alla conclusione con l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari) giunto ad un round dal termine. Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) dopo la terza giornata Henrik Stenson continua a detenere il primato. Lo svedese, campione Major, guida la classifica con il punteggio di -12 (204 colpi), arrotondato al termine della terza ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau aggancia Henrik Stenson in vetta all’Arnold Palmer Invitational. Tiger Woods perde quota - risale Francesco Molinari : Henrik Stenson resta al comando dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), ma con lui in vetta ora c’è anche uno statunitense. Bryson DeChambeau ha realizzato il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6) e ha agganciato lo svedese in testa alla classifica nel torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. ...

Golf - Pga Tour : Woods subito in alta classifica - attardato F. Molinari : ORLANDO - Tiger Woods conferma di essere in forma strepitosa. L'ex numero uno del mondo è settimo con 68 , -4, colpi dopo il primo giro dell'Arnold Palmer Invitational , PGA Tour, che si sta svolgendo ...