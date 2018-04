Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi | la seconda puntata vince di poco su Ballando

Mara Venier : la notizia che potrebbe cambiare gli equilibri deGli ascolti Video : #Mara Venier, personaggio femminile amatissimo della televisione, sarebbe pronta a tornare a vestire i panni di conduttrice dopo anni passati a fare la giurata a Tu Si Que Vales ed il ruolo di opinionista ne L'Isola dei Famosi [Video]. Stamattina, è stata diffusa su una testata una notizia che, se dovesse avverarsi, potrebbe essere una vera e propria bomba. Zia Mara, come la chiamato i suoi più fedeli sostenitori, sarebbe in trattativa con la ...

Gabriel Garko vs Francesco Totti : la sfida deGli ascolti dipende da loro : Una serata all'insegna delle sfide, non solo tra concorrenti. Chi, tra Ballando con le stelle e Amici di Maria de Filippi, si aggiudicherà gli ascolti della prima serata di oggi, sabato 14 aprile? Ancora presto per dirlo...

Milly Carlucci/ Ballando con le stelle vs Amici 17 - chi vincerà al gara deGli Ascolti? (14 aprile) : Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2018: nella quinta puntata dello show convincerà Giovanni Ciacci a rimanere in gara? Vedremo anche se ci saranno nuovi sviluppi su Gessica Notaro.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 07:10:00 GMT)

Canale 5 boom. L’eliminazione della Juve porta il 40% deGli ascolti : La Juventus recrimina per l’eliminazione beffa, la Canale 5 ringrazia per il boom di ascolti. L’eliminazione dei bianconeri è stata

Napoli - via al processo per Alfredo Romeo : primo scontro suGli ascolti : E' la prima udienza di quella che si annuncia una lunga battaglia legale. Ieri mattina, il processo di Napoli è stato dedicato esclusivamente alla costituzione delle parti, prima del rinvio al 29 ...

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra deGli ascolti con L'Isola dei Famosi - boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Ascolti - la miGlior domenica di sempre per Sky Sport grazie alla F1 e MotoGP : GP Bahrain - Gli Highlights della Gara - Credits @Sky Sport F1 HD Ieri è stata la miglior domenica di sempre per Sky Sport, con un record di 700 mila spettatori medi nelle 24 ore, in una giornata caratterizzata da una ricc...

Ascolti record per Sky Sport : è stata la miGlior domenica di sempre : Ieri è stata la miglior domenica di sempre per Sky Sport a livello di Ascolti: numeri trascinati da F1 e MotoGp. L'articolo Ascolti record per Sky Sport: è stata la miglior domenica di sempre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Brunori Sa molto bene - ma Cyrano di Gramellini non aiuta per Gli ascolti : Il cantautore calabrese racconta la sua generazione in Brunori Sa, in onda seconda serata su Rai3 il venerdì alle 23.05. Il programma piace, peccato che gli ascolti - almeno della prima puntata - non ...

Gli effetti di Spotify sulla musica : così la app decide quello che ascoltiamo : Nello streaming individuano un'opportunità importante, soprattutto nelle formule premium, più remunerative per chi produce musica rispetto alla riproduzione gratuita con inserzioni pubblicitarie. Per ...

L’Eredità senza Frizzi : Gli ascolti tv premiano Carlo Conti : L’Eredità dopo la morte di Frizzi: Carlo Conti premiato dal pubblico Ieri, martedì 3 aprile, è tornata in onda L’Eredità, il fortunato quiz a premi del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Dallo scorso 26 marzo, da quando Fabrizio Frizzi ci ha lasciati, lo studio de L’Eredità è rimasto chiuso, in lutto per il conduttore che ha condotto tante puntate con il suo sorriso indimenticabile. Come ci hanno insegnato ...

“Ecco perché la mia Maria batte sempre Milly Carlucci” - lo dice Costanzo. Gli ascolti parlano chiaro : la ‘guerra’ del sabato sera la vince ogni volta C’è posta per te. E sul motivo Maurizio non ha dubbi : Maria De Filippi con C’è posta per te su Canale 5, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle su Raiuno. È la ‘guerra’ del sabato sera, bellezza. La Carlucci è tornata da poche settimane con la nuova edizione del talent danzerino in cui i vip o presunti tali si mettono alla prova in pista, coadiuvati ovviamente dal professionista di turno. La De Filippi, invece, tiene compagnia agli italiani con ospiti bomba e storie ...

Fabrizio Frizzi e i funerali - il clamoroso dato suGli ascolti in tv : I funerali di Fabrizio Frizzi, morto lunedì mattina all'età di 60 anni, hanno fatto registrare un boom di ascolti massiccio. L'abbraccio degli italiani è stato caloroso e di grandissimo impatto. A ...

Consigli per Gli ascolti - Roberta Giallo val bene un Primo Maggio : A volte nel mondo della canzone italiana ti imbatti in artisti che, dalle prime battute, dimostrano di avere una marcia in più. A me è successo quando ho ascoltato per la prima volta dal vivo Roberta Giallo, cantautrice marchigiana di Senigallia, da tempo trapiantata a Bologna. Il nome lo avevo captato dal circuito della canzone d’autore italiana; per di più, persone di cui mi fido ne parlavano molto bene. Ma – vi assicuro – mai come ...