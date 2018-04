Gli arresti per i disordini di piazza San Carlo | a Torino

Torino : otto delinquentelli ora aGli arresti provocarono il disastro di Piazza San Carlo : di Redazione #Torino twitter@gaiaitaliacomlo #cronaca Sono otto i sospettati , gli arresti sono in corso, di avere provocato il disastro di Piazza San Carlo a Torino, spruzzando spray urticante per rapinare gli spettatori il 3 giugno del 2017. ...

Tangenti sanità - a Milano il sistema è rodato. Ma solo Gli arresti ci fanno indignare : Nelle cronache milanesi di ieri abbiamo assistito nuovamente all’arresto di primari ortopedici ospedalieri per corruzione. Due sono i sistemi per utilizzare la salute come un commercio nel quale rubare soldi pubblici che potrebbero essere risparmiati dalla comunità. Due sono le proposte che da anni faccio per snidare il sistema sempre più ramificato. Il primo e più semplice stratagemma sono i bandi di gara “truccati” e veicolati in modo tale che ...

Gli arresti per i cosiddetti “sbarchi fantasma” : La procura di Palermo ha arrestato 13 persone accusate di gestire un traffico di migranti fra Tunisia e Italia, alternativo a quello più noto che coinvolge la Libia The post Gli arresti per i cosiddetti “sbarchi fantasma” appeared first on Il Post.

Truffe aGli anziani da 90mila euro - scacco alla gang dei napoletani : otto arresti : anziani truffati in larga larga scala nel Casertano: i carabinieri della Compagnia di Caserta hanno arrestato otto persone su indicazione del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sono tutti ...

Blitz a Vibo Valentia : tentato omicidio e faida tra famiGlie - sette arresti : ... ed hanno fatto luce su uno spaccato della attuali dinamiche criminali dell'entroterra Vibonese, piagato oramai da decenni dalla contrapposizione, nota alla cronaca come 'faida dei boschi' e già ...

Blitz a Vibo Valentia : tentato omicidio e faida tra famiGlie - sette arresti : ... ed hanno fatto luce su uno spaccato della attuali dinamiche criminali dell'entroterra Vibonese, piagato oramai da decenni dalla contrapposizione, nota alla cronaca come 'faida dei boschi' e già ...

Calci - spintoni e insulti ai bambini : maestra d'asilo aGli arresti domiciliari : Calci, schiaffi, spintoni, urla. Così una maestra di 45 anni aveva creato un clima di terrore in una scuola materna di Varedo, nel monzese. Le telecamere nascoste, piazzate in aula, hanno documentato gli episodi. L'insegnante si trova ora...

Monza - botte ai bimbi : maestra aGli arresti domiciliari/ Ultime notizie Varedo : clima di terrore all'asilo : Monza, botte ai bimbi: maestra agli arresti domiciliari. clima di terrore all'asilo di Varedo: calci e insulti dall'insegnante di 45 anni, registrata dalle telecamere. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:46:00 GMT)

Napoli - Camorra : blitz aGli 'scissionisti' del clan Mallardo/ 8 arresti per droga nel gruppo Catuogno-Di Biase : Camorra, blitz nel Napoletano agli 'scissionisti' del clan Mallardo: 8 arresti nel gruppo Catuogno-Di Biase. Origine scontro e spaccio di droga.

Napoli - Camorra : blitz aGli ‘scissionisti’ del clan Mallardo/ 8 arresti per droga nel gruppo Catuogno-Di Biase : Camorra, blitz nel Napoletano agli "scissionisti" del clan Mallardo: 8 arresti nel gruppo Catuogno-Di Biase. L'origine dello scontro, lo spaccio di droga e le indagini dei Carabinieri(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Scacco matto aGli scissionisti del clan Mallardo : otto arresti : Blitz antidroga a Giugliano. otto persone legate al clan Mallardo in manette in queste ore. Gli arrestati sono tutti legati al gruppo Catuogno-Di Biase scissionisti del clan. L'indagine ha fatto luce ...

Scacco matto aGli scissionisti del clan Mallardo : otto arresti : I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti...

Pomezia - costruivano armi da guerra per Gli Emirati Arabi senza licenza : 2 arresti Trattative anche con Usa - Qatar e Libano : Un faccendiere anglo-svizzero e una società italiana che costruiscono droni da guerra su commissione di un colonnello degli Emirati Arabi. Una tecnologia testata in Spagna grazie alla mediazione di un “fattorino” algerino, collaudata dall’esercito arabo durante il Gran Premio di Formula 1 svoltosi ad Abu Dhabi il 26 novembre scorso e che aveva attirato anche l’attenzione di emissari di altri paesi, fra cui quelli dell’esercito degli Stati Uniti. ...

Roma - sistemi anti drone aGli arabi Spy story a Pomezia - due arresti : Ormai mancava solo il collaudo in un sito segreto alle porte di Madrid e poi l'accordo con alcuni clienti arabi sarebbe andato in porto. Un affare valutato in almeno 36 milioni di euro, con contratti ...