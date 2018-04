Giovane ucciso a coltellate nel Salernitano | confessa coetaneo fermato

Benevento - Giovane ucciso durante festa in ristorante : 1 arresto : Napoli, 10 apr. , askanews, Un giovane beneventano di 26 anni è stato arrestato dalla polizia per omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi nell'ambito delle indagini sulla morte del ...

Benevento - Giovane ucciso durante festa in ristorante : 1 arresto : Napoli, 10 apr. , askanews, - Un giovane beneventano di 26 anni è stato arrestato dalla polizia per omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi nell'ambito delle indagini sulla morte del ...

Su Facebook le foto choc dell'autopsia di Naro - il Giovane ucciso a Palermo : Nonostante siano passati tre anni dalla morte del giovane medico Aldo Naro , per lui si chiede ancora giustizia. Lo ha fatto il gruppo Facebook Giustizia per Aldo Naro , affidando a un post il rammarico, per delle indagini, a loro dire, incomplete, allegando alle parole le foto choc dell'autopsia del ragazzo.Aldo è morto il 14 febbraio 2015, nella discoteca Goa di Palermo . Durante la serata, mentre il ragazzo festeggiava la laurea del giorno ...

"Ho ucciso io Lauretta". Confessa il compagno della Giovane mamma gettata in un pozzo : Ha avuto una vita difficile e una morte atroce Laura Petrolito. Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Abbandonata dalla madre a tre anni, cresciuta dal padre con l'aiuto degli assistenti sociali del Comune. Un amore enorme per i suoi figli che "raccontava" su Facebook, chiedendo di essere compresa, di non essere giudicata. I carabinieri l'hanno ...