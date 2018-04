Gioia Tauro Catturato Vincenzo Di Marte latitante dal 2015

Traffico di droga - catturato a Gioia Tauro il latitante Vincenzo Di Marte - VIDEO : Gioia Tauro - I carabinieri hanno arrestato in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro Vincenzo Di Marte, di 37 anni, indicato come elemento di spicco della cosca "Pesce" della 'ndrangheta. Di Marte era ...

Gioia Tauro. Contributo di 1 - 2 milioni a mafioso. Confisca : Gioia Tauro. Contributo di 1,2 milioni a mafioso. Confisca – I Finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno eseguito – su ordine della Procura della Repubblica di Palmi – un provvedimento di Confisca per equivalente nei confronti della società ”Il Corriere Group Srl”, condannata per aver indebitamente percepito contributi per 1,2 mln per realizzare uno stabilimento industriale nei pressi del porto di Gioia Tauro ...

Gioia Tauro - estirpate 200 piante nei terreni della coop antimafia : “Quarta intimidazione - ma non ci fermiamo. Gli sconfitti sono loro” : “Loro fanno le vigliaccate e noi dobbiamo continuare a mettere sempre le piantine”. Giuseppe Varamo è uno degli operai della cooperativa di Gioia Tauro “Valle del Marro”, che nei giorni scorsi, ha subito la quarta intimidazione in un anno. Duecento piantine di kiwi sono state estirpate e tagliate in un terreno, confiscato alla cosca Molé, dove già nei mesi scorsi qualcuno aveva manomesso e in parte rubato l’impianto di irrigazione del campo. ...

Ecco come la cocaina da Gioia Tauro viene 'smistata' in Europa dai calabresi : In esclusiva per QuiCosenza le dichiarazioni dell'uomo citato nell'ultimo articolo del giornalista slovacco ucciso a colpi di pistola. Amico di Vadalà, il calabrese arrestato in Slovacchia per ...

Violenza di genere - ponte diretto tra Milano e Gioia Tauro : L'iniziativa milanese è stata seguita in diretta streaming anche dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi nella sede di Gioia Tauro. Grande attenzione hanno dimostrato i ...

Gioia Tauro - maxisequestro di droga al porto : 74 chili di cocaina in un container vuoto : Ancora una volta un carico importante di cocaina intercettato al porto di Gioia Tauro: il primo di quest'anno, per un quantitativo di 'neve' così rilevante. Ad agire - coordinati dalla Direzione ...

Porto di Gioia Tauro - sequestrati 74 chili di cocaina purissima : Porto di Gioia Tauro, sequestrati 74 chili di cocaina purissima La Guardia di Finanaza in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio Antifrode ha trovato la sostanza stupefacente all’interno di un container vuoto. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre 14 milioni di ...

Elisabetta Tripodi : "Il Porto di Gioia Tauro deve tornare ad essere volano di sviluppo" : "L'abbassamento dei volumi di lavoro per le imprese di rizzaggio presenti nel Porto " sottolinea Tripodi " sta comportando il fermo dell'indotto, con ricadute devastanti per l'economia di quelle ...

Incidente sulla strada Provinciale tra Taurianova e Gioia Tauro : auto sbanda e si capovolge - muore una donna : Taurianova , Reggio Calabria, " è di un morto il bilancio di un grave Incidente che si è verificato sulla strada Provinciale 1, tra Taurianova e Gioia Tauro. Una donna, della quale non si conoscono al ...

Da Gioia Tauro a Verona - gli industriali calabresi preparano le Assise Generali di Confindustria : Nella stessa misura è grande il valore simbolico della location scelta, la sala Consiliare di un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, per testimoniare la vicinanza del mondo imprenditoriale alle ...