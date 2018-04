Giochi del Commonwealth 2018 | tutti i risultati di domenica 15 aprile Assegnati gli

VIDEO Momenti di panico ai Giochi del Commonwealth : Callum Hawkins collassa durante la Maratona - era a 2km dalla vittoria : Attimi di terrore a Gold Coast (Australia) dove oggi si sono conclusi i Giochi del Commonwealth. durante la Maratona, infatti, Callum Hawkins si è accasciato a terra quando mancavano due chilometri al traguardo: il 25enne scozzese era in testa alla gara e si stava avviando verso un facile successo ma a sorpresa è collassato a terra. Il ragazzo, con alle spalle anche la Maratona di Rio 2016, non è stato soccorso prontamente tanto da generare ...

Ciclismo - Festa in casa Alé Cipollini : Chloe Hosking vince la prova in linea dei Giochi del Commonwealth : Chloe Hosking dell'Alé Cipollini Chloe Hosking vince la prova in linea dei Giochi del Commonwealth Chloe Hosking , la fuoriclasse australiana è la vincitrice della prova in linea su strada nella ...

L'industria del retro gaming potrebbe uccidere la preservazione dei videoGiochi - articolo : Non c'è mai stato un momento migliore per giocare ai vecchi videogiochi. Aziende come Nintendo e Sega stanno riconnettendo gli utenti con le proprie eredità attraverso prodotti come SNES Classic Edition e la gamma di giochi su smartphone Sega Forever, mentre tante società di terze parti come Analogue, Hyperkin, retro-Bit e AtGames stanno realizzando cloni di sistemi che offrono la possibilità di giocare con le cartucce originali con i vantaggi ...

Giochi del Commonwealth - i dubbi di Bolt : ROMA - L'otto volte campione olimpico Usain Bolt e miglior velocista di tutti i tempi, posta su Twitter messaggi enigmatici mentre torna alla competizione, ma questa volta sugli spalti dei Giochi del ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di venerdì 13 aprile. Dominio per Caster Semenya : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi venerdì 13 aprile. Atletica Salto con l’asta (femminile): la canadese Alysha Newman si prende tutto. Medaglia d’oro, primato dei Giochi e primato nazionale con un super 4.75. Battute le neozelandesi Mccartney e Kennedy. 3000 siepi (maschile): ovviamente è Dominio kenyano. 1-2-3 per gli africani: 8:10.08 (record della manifestazione) ...

Due espulsi dai Giochi del Commonwealth : Due atleti indiani sono stati espulsi dai Giochi del Commonwealth e costretti a lasciare l'Australia 'sul primo volo disponibile' dopo la scoperta di alcuni aghi all'interno del loro alloggio al ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di giovedì 12 aprile. Shaunae Miller piazza il colpo : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi giovedì aprile. ATLETICA: Salto con l’asta (maschile) – L’australiano Kurtis Marshall riesce nel colpaccio e con 5.70 batte il favorito canadese Shwnacy Barber (5.65) e l’inglese Luke Cutts (5.45). 400 metri ostacoli (femminile) – Tutto facile per la giamaicana Janieve Russell (54.33) che precede la scozzese Eilidh Doyle (54.80) e la ...

Nessuno Giochi al ribasso sulle assunzioni dei docenti delle Gae e delle GM 2016 : comunicato CNT : Le assunzioni di docenti precari per il prossimo mese di settembre saranno meno di quelle previste. L’associazione CNT, dopo aver appreso di questa notizia dai principali organi di stampa e dalle organizzazioni sindacali, ha diramato il seguente comunicato stampa. comunicato ASSOCIAZIONE CNT Nelle scorse settimane è stata diffusa dai sindacati e dal Fatto Quotidiano la […] L'articolo Nessuno giochi al ribasso sulle assunzioni dei ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di mercoledì 11 aprile. Manyonga e Mitchell in luce nell’atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi mercoledì 11 aprile. ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Eccellente prestazione per l’icona Amantle Montsho che regala l’oro al Botswana con un buon 50.15, alle sue spalle le giamaicane Anastasia Le-Roy (50.57) e Stephanie McPherson (50.93). Salto in lungo (maschile) – Eccellente balzo del super favorito Luvo Manyonga. Il sudafricano ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di martedì 10 aprile. Australia dominante nel nuoto - colpacci Semenya e Makwala nell’atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi martedì 10 aprile. ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Annunciata doppietta giamaicana con Kimberly Williams (14.64) e Shanieka Ricketts (14.52), terza Thea Lafond da Dominica (13.92). 110 metri ostacoli – La Giamaica detta legge con Ronald Levy (13.19) e Hansle Parchment (13.22) che precedono l’Australiano Nicholas Hough ...

«Avevo una valigia di Giochi erotici». Puntata bollente de La Prova del Cuoco : cosa succede in studio : Puntata bollente per La Prova del Cuoco : la concorrente Elena della squadra del pomodoro parla del suo precedente lavoro e la conversazione diventa a luci rosse. La signora in questione, infatti, in ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di lunedì 9 aprile. Padroni di casa dominanti nel nuoto : Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, lunedì 9 aprile tutte le gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate. Ginnastica artistica Volteggio maschile: vince con il punteggio finale di 14.799 il padrone di casa Christopher Remkes. Battuti gli inglesi Courtney Tulloch e Dominick Cunningham. Parallele maschile: altra vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14.533. La spunta a pari merito con ...

Salvini - Berlusconi e Meloni : spetta a noi la formazione del governo - no a Giochi di palazzo : Gli elementi dai quali i tre leader non intendono prescindere sono: "un presidente del consiglio espressione dei partiti di centrodestra, l'unità della coalizione e il rispetto dei principali punti del programma sottoscritto prima del voto, quali il taglio delle tasse, incentivi al lavoro, il blocco dell'immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini e sostegno alle famiglie". Di Maio a pranzo con Casaleggio e Grillo ad Ivrea

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di sabato 7 aprile. Ellie Black e Chad Le Clos fanno la differenza - grande Australia : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito tutti i risultati e i podi di sabato 7 aprile. GINNASTICA ARTISTICA: Concorso generale individuale (femminile) – La canadese Ellie Black, dopo l’argento vinto ai Mondiali, riesce a imporsi con un complessivo 54.200 battendo per quattro decimi l’Australiana Georgia Godwin (53.800), terza la quotata inglese Alice Kinsella (53.150). Concorso generale individuale ...