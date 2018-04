Ginnastica | Trofeo di Jesolo 2018 | le pagelle dell’Italia La grinta di Mori e Basile | la

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : oggi domenica 15 aprile - Finali di Specialità. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire le gare : Per potere guardare le gare bisognerà pagare un ticket di 11.95 euro che vi permetterà di assistere a tutte le gare del weekend , comprese la Coppa del Mondo di ritmica a Pesaro e la Coppa del Mondo ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : oggi domenica 15 aprile - Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire le gare : oggi domenica 15 aprile si conclude il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. Dopo le gare a squadre di ieri, oggi pomeriggio ci sarà spazio per le Finali di Specialità: in palio quattro titoli seniores e altrettanti juniores, si preannuncia grande spettacolo. Le migliori 8 atlete su ogni attrezzo si sono qualificate agli atti conclusivi e si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie al PalaArrex. L’Italia avrà tante ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2017 – Tutte le qualificate alle Finali di Specialità : l’Italia strappa 14 pass - Melnikova e Malabuyo al top : Domani pomeriggio (dalle ore 14.30) si disputeranno le Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2018. Le gare odierne sono servite anche per definire le qualificate agli atti conclusivi su ogni singolo attrezzo, seniores e juniores separate. Accedono alla Finale le migliori 8 della classifica, sempre rispettando la regola dei passaporti. Naturalmente diversi nomi potranno cambiare in base alle scelte dei coach nella notte, come spesso ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Emma Malabuyo vince il Dragone - Russia la gara a squadre. Italia fallosa - Basile la migliore davanti a Mori - ritorna Ferlito : Spettacolo doveva essere e ovviamente la Classicissima non ha deluso le aspettative. Il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica ha incantato la folla accorsa al PalaArrex che ha potuto gustarsi lo show di alcune delle migliori interpreti mondiali della Polvere di Magnesio: la laguna ci restituisce una classifica di assoluto spessore ed esercizi comunque pregevoli anche se siamo soltanto all’inizio di una stagione asfissiante che ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara seniores in DIRETTA. L’Italia di Lara Mori sfida USA - Russia e Cina. Torna Carlotta Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara riservata alle seniores. Ci aspetta un caldissimo pomeriggio al PalaArrex, si accenderà la sfida tra le migliori Nazioni della Polvere di Magnesio in quello che sembra un vero e proprio Mondiale in laguna. L’Italia guidata da Lara Mori, affiancata da Giada Grisetti, Desiree Carofiglio e Martina Basile, affronterà gli USA di Ragan Smith, la ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Italia da sballo - vittoria delle juniores! Giorgia Villa seconda per un decimo : L’Italia juniores incanta al Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, conferma i favori del pronostico e ribadisce la propria superiorità a livello internazionale. Le azzurre hanno conquistato il Dragone al termine di una gara superlativa e condotta con grande autorevolezza: le nostri giovani si sono distinte ancora una volta e fanno sognare sempre di più in vista dei prossimi anni e delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : il sabato del Mondiale in Italia - stelle planetarie e show garantito. Le azzurre sfidano le big : Il PalaArrex è pronto per riaprire le sue porte, la laguna riabbraccia le sue beniamine, la Polvere di Magnesio sta per disperdersi nell’aere e il Trofeo di Jesolo regalerà grande spettacolo, non mancheranno le emozioni in un weekend davvero emozionante e imperdibile per tutti gli appassionanti della Ginnastica artistica. Sarà un fine settimana magico che ci offrirà il meglio del grande circuito Mondiale all’interno di uno degli ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara juniores in DIRETTA. L’Italia dei fenomeni a caccia dell’impresa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara a squadre riservata alle juniores. Mattinata totalmente dedicata alle under 16, il futuro scende in pedana al PalaArrex per un grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista: i fenomeni della classe 2003 (Asia D’Amato, Elisa Iorio, Giorgia Villa) supportati dalla piccola Alessia Federici hanno tutte le carte in regola per ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : oggi sabato 14 aprile. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire le gare : oggi sabato 14 aprile si disputa la prima giornata di gara al Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. La grande Classica della Polvere di Magnesio è pronta a regalare spettacolo ancora una volta e a incantare come ci ha abituato a fare nel corso dell’ultimo decennio: l’undicesima edizione di una delle gare internazionali più prestigiose e importanti del calendario si preannuncia davvero imperdibile e con un tasso tecnico ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : la banda 2003 per l’ultima da juniores. D’Amato - Iorio e Villa per volare verso le grandi : Sarà l’ultimo Trofeo di Jesolo da juniores. Questa è l’unica certezza che la nostra classe 2003 ha alla vigilia del weekend in laguna: per l’ultima volta le azzurrine saranno impegnate nella gara riservata alle under 16, dal prossimo si farà tremendamente sul serio. Le ragazzine di Enrico Casella, il futuro della nostra Italia che ha nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020, scenderà in pedana al PalaArrex per incantare e provare ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Carlotta Ferlito - il grande ritorno internazionale. Al PalaArrex per tornare a volare : Nel frattempo ha avuto modo di partecipare anche al programma televisivo Dance Dance Dance in coppia con Frank Chamizo , Campione del Mondo di lotta libera e bronzo olimpico, ma l'amore per la ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Carlotta Ferlito - il grande ritorno internazionale. Al PalaArrex per tornare a volare : Carlotta Ferlito è pronta per tornare alla grande in una competizione internazionale. A quasi due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, ultima uscita nel circuito che conta, la siciliana sarà protagonista al Trofeo di Jesolo in programma nel weekend. La 23enne, dopo la seconda seconda esperienza a cinque cerchi, ha gareggiato soltanto in due occasioni: ai Campionati Assoluti dello scorso settembre quando inseguiva una convocazione ai ...