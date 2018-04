Ginnastica acrobatica | Mondiali 2018 | dominio della Russia ad Anversa | Italia assente

oasport

(Di domenica 15 aprile 2018) Adsi sono disputati idi, disciplina non olimpica. In Belgio non erano presenti atletini, si sono assegnati cinque titoli. COPPIE (maschile) – I russi Igor Mishev e Nikolay Suprunov dettano legge (29.490) superando i nordcoreani Ri Hyo Song e Kong Yong Won per appena sette centesimi, terzi i britannici Charlie Tate e Adam Upcott (28.950). COPPIE (femminile) – Le russe Daria Guryeva e Daria Kalinina hanno vita facile (29.830) nei confronti delle nordcoreane Jong Kum Hwa/Pyon Yun Ae (29.120) e sulle israeliane Mika Lefkovits/Roni Surzon (29.100). COPPIE (miste) – I russi Marin Chernova e Georgii Pataraia fanno una gara a sé (30.640) battendo nettamente i bielorussi Hanna Kasyan e Konstantin Evstafeev (29.330), terzi i belgi Marte Snoeck e Bram Roettger (29.180). GRUPPO (maschile) – Trionfo di Israele che la spunta ...