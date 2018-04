Gigi Buffon non si pente e contrattacca

Gigi Buffon a Le Iene : 'Non sono ipocrita. Ridirei ciò che ho detto' : La verità su Meghan Markle - LEGGI Buffon, poi, continua: 'Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pIenezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, ...

Gigi Buffon - parla Oliver Kahn : 'Doveva ritirarsi prima - avrebbe evitato tante delusioni' : Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions'.

Massimo Giletti si schiera con Gigi Buffon : 'In questo mondo finto e pieno di ipocriti sto con lui' : In un mondo finto dove regna molta ipocrisia , starò sempre dalla sua parte, dalla parte di chi affronta sempre guardando in faccia il proprio avversario senza paura, sapendo che spesso la nostra ...

PIRLO CON Gigi BUFFON/ "Rigore per il Real Madrid? Sarei uscito di testa!". Con Ventura però... : PIRLO con BUFFON: l'ex centrocampista bianconero appoggia il suo ex compagno e capitano, ma sottolinea come il rigore del Real Madrid ieri sera poteva anche essere fischiato.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:47:00 GMT)

La rabbia di Gigi Buffon : «L’arbitro ha commesso un crimine contro l’umanità sportiva» : Come un’automobile che finisce con una ruota dentro una buca e comincia a sbandare. Gigi Buffon, nel post partita di Real Madrid-Juventus, ha perso il controllo e ha cominciato a sparare a zero sull’arbitro, l’inglese Michael Oliver. A giocare il ruolo della «buca» è il rigore decisivo che il direttore di gara, in un marea di proteste, ha assegnato agli spagnoli in pieno recupero, fornendo così a Cristiano Ronaldo la possibilità di chiudere in ...

Buffon : SuperGigi merita un'uscita migliore : No, non doveva finire così. Con Gigi che abbandona imprecando il terreno di gioco, appena espulso per proteste dall'arbitro, il 33enne inglese Michael Oliver. Per il quale il capitano della Juventus ha parole pesanti a caldo: "Solo un uomo con un bidone dell'immondizia al posto del cuore può fare scelte simili."L'ex attaccante inglese Gary Lineker, mai espulso in tutta la carriera, ha commentato: "Dare il cartellino rosso a Buffon ...

“Ora il dispiacere più grande…”. Dopo la beffa - un’altra notiziaccia : Gigi Buffon - in preda alla rabbia - se la lascia sfuggire dopo la partita infuocata contro il Real Madrid. Choc (e tristezza) : Real Madrid-Juventus, la beffa arriva al 92′ con un gol su rigore (su cui si è discusso e si sta discutendo parecchio) di Cristiano Ronaldo. E la Signora saluta la Champions League dopo una partita perfetta, o quasi, al Bernabeu. Ci credeva, la Juve, alla semifinale. Ci credeva sin dai primi minuto di gioco, quando Mandzukic segna la prima rete. E poi il secondo gol, al 37′, che è quasi una fotocopia del primo: altro cross ...

Real Madrid-Juventus - la frase sfuggita a Gigi Buffon : 'Il dispiacere più grande smettere...' - tutto finito : Nell'infuocato post partita di Real Madrid-Juventus , di fatto Gianluigi Buffon ha annunciato l' addio al calcio al termine della stagione. 'Il dispiacere più grande di smettere di giocare è di ...

Gigi Buffon furioso dopo Real Madrid-Juventus : 'Arbitro bestia - bidone dell'immondizia al posto del cuore' : È una furia, Gigi Buffon , dopo Real Madrid-Juventus finita in beffa al 92'. L'Arbitro inglese Oliver fischia un rigore dubbio e decisivo per fallo di Benatia su Vazquez , il portiere bianconero ...

Gigi Buffon suona la carica : 'Real Madrid più forte della Juventus - ma per la qualificazione è 50-50' : Gigi Buffon ci crede e suona la carica per la Juventus , impegnata contro il Real Madrid in Champions League 300 giorni dopo l'amarissima finale di Cardiff. Intervistato dagli spagnoli di Marca prima ...

Alena Seredova - nuova vita a Sabato Italiano : 'Quando Gigi Buffon la lasciò per Ilaria D'Amico' : A Sabato Italiano il direttore del settimanale Novella 2000 racconta la nuova vita di Alena Seredova . La modella ha dichiarato recentemente in un'intervista su 'Chi' di essere serena accanto al nuovo ...

Alena Seredova e l’addio di Gigi Buffon : ‘Avrei preferito scoprirlo diversamente’ : “Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino […] Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono […]”. A parlare è Alena Seredova e il riferimento chiaramente è all’ex marito Gigi Buffon. In esclusiva per Chi la showgirl si racconta nel numero in edicola da mercoledì 28 marzo per festeggiare i suoi 40 anni, e ...

“Gigi - vergogna”. Buffon - il gesto (a Ilaria D’Amico) che non piace. Sui social continua a girare questa foto accompagnata da un bel po’ di insulti per il portierone. Ma è davvero così grave? Ai “bacchettatori” l’ardua sentenza : Gigi ma che fai? Dove è finita tutta la tua signorilità? Un caso, senza dubbio non grave, che sta facendo discutere-commentare, tantissime persone in giro per l’Italia. Siamo a Torino, patria della Juventus. È qui che il campione del mondo Buffon, giustamente, fa la spesa insieme alla sua bella compagna Ilaria D’amico. Ma è proprio in questo frangente che capita “il fattaccio” (si fa per ridere, ndr). Ed eccolo super Gigi, mentre è ...

Gigi Buffon poco cavaliere : Ilaria D'Amico fa la spesa - lui comodo in auto non l'aiuta con le buste : Mentre è indeciso se lasciare o meno il mondo del pallone, Gigi Buffon non ha esitazioni in amore. Il portiere della Juventus infatti ha lasciato l'ex Alena Seredova per Ilaria D'Amico, conduttrice Sky, da cui ha avuto il figlio Leopoldo ...