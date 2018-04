Gianni Sperti | ecco perchè non sopporto Giorgio Manetti!

Gianni Sperti attratto da Ida Platano? : Lo strano comportamento di Gianni Sperti nei confronti di Ida Platano ha fatto pensare che sia interessato alla bella dama. L’opinionista pare sia attratto dalla dama bresciana e le sue parole sembrano una vera e propria conferma. Ma vediamo cosa è successo! Dopo l’ennesimo litigio con Riccardo Guarnieri, Ida Platano non ce la fa più e stanca di tutto annuncia di voler lasciare la trasmissione. Gianni Sperti la ...

UOMINI E DONNE/ Anna Tedesco contro Gianni Sperti : "Ho lasciato il programma a causa sua!" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani non ha dimenticato Giorgio Manetti e lo dimostra in puntata. Anna Tedesco le lancia una frecciatina(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Uomini e Donne - Gianni Sperti contro Giorgio Manetti : Gianni Sperti torna a punzecchiare Giorgio Manetti. Nell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne l'opinionista ha lanciato qualche frecciata al cavaliere toscano e alla sua ex fidanzata Gemma Galgani. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma? Questa l'ipotesi dell'ex ballerino che continua a ironizzare sulla fine della storia d'amore tra i due. In un'intervista sul Magazine di Uomini e Donne inoltre Gianni Sperti ha parlato proprio ...

Gianni Sperti contro Giorgio Manetti : ecco cosa è successo in studio Video : Il programma #Uomini e donne continua ad emozionare i telespettatori di Canale 5! Diviso in due troni, trono over e trono classico, sia i giovani sia i senior hanno l'opportunita' di conoscere l'amore della propria vita. Oggi ci soffermeremo sulle vicende dei senior, in particolare sulla diatriba nata tra #Giorgio Manetti e Gianni Sperti. Fino a qualche tempo fa, l'opinionista aveva sempre difeso a spada tratta il gabbiano andando contro la dama ...

Gianni Sperti contro Giorgio Manetti : ecco cosa è successo in studio : Il programma Uomini e Donne continua ad emozionare i telespettatori di Canale 5! Diviso in due troni, trono over e trono classico, sia i giovani sia i senior hanno l'opportunità di conoscere l'amore della propria vita. Oggi ci soffermeremo sulle vicende dei senior, in particolare sulla diatriba nata tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti. Fino a qualche tempo fa, l'opinionista aveva sempre difeso a spada tratta il gabbiano andando contro la dama ...

Gianni Sperti sbotta contro Giorgio Manetti : “E’ menefreghista” : Uomini e Donne: Gianni Sperti contro Giorgio Manetti E’ da poco finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E ad aver fatto molto discutere i numerosi telespettatori del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sono stati senza ombra di dubbio Ida e Riccardo. Difatti la loro storia continua ad appassionare il pubblico a casa tra liti e colpi di scena. Ma non è finita qua perchè sul finire della ...

GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne - Gianni Sperti insinua il dubbio : "Gemma sta tornando all'attacco" : GIORGIO MANETTI al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere frequenta Alessandra, dama di Verona, ma Gemma ha qualcosa da dire sul modus operandi del Gabbiano.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:50:00 GMT)

Uomini e donne - Anna Tedesco contro Gianni Sperti : ‘Ha cercato di distruggermi’ : “Sono stata costretta ad andarmene a causa del suo accanimento gratuito: ha cercato di distruggermi demotivandomi”. Sono parole dure quelle che Anna Tedesco, protagonista del trono over di Uomini e donne, avrebbe usato in riferimento a Gianni Sperti, a suo dire responsabile della sua dipartita dal programma di Maria De Filippi. Al settimanale Nuovo nel numero in edicola la donna parla dei motivi che l’hanno spinta ad ...

Gossip Uomini e Donne : Nicolò Raniolo replica a Gianni Sperti : Nicolò Raniolo nella bufera risponde a Gianni Sperti di Uomini e Donne Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E a finire stavolta sul banco degli imputati è stata la corteggiatrice Marta Pasqualato. Il motivo? L’opinionista Gianni Sperti ha fatto una nuova segnalazione su Marta, asserendo di averla vista in alcuni video pubblicati sui social in compagnia di Marianna Acierno ...

“Ti rovino!”. Caos a Uomini e Donne. Ancora Tina protagonista - nel mirino finisce anche Gianni Sperti : Uomini e Donne, sale la tensione e volano parole grosse. Lo spettacolo trash va in onda davanti a Maria De Filippi e Gianni Sperti che, suo malgrado, finisce nel calderone e al centro della bufera. A lanciare la bomba è stata, come al solito, Tina Cipollari che non gradisce affatto certi atteggiamento e, come è nel costume della dama, non le manda a dire. Stavolta con toni più accesi che mai tanto che Maria è dovuta scendere in campo. Nel ...

UeD - Gianni Sperti contro Nilufar : “Mostraci le tue emozioni” : Uomini e Donne, Gianni Sperti incalza Nilufar Addati Inizia, con un giorno di ritardo, la settimana di Uomini e Donne. Infatti Maria De Filippi, in occasione della scomparsa di Fabrizio Frizzi, ha deciso di non andare in onda nella giornata di ieri per rispetto al grave lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo. Così, oggi, la puntata inizia con il trono classico. Si parte dalle ragazze e quindi da Sara e Nilufar. Per la prima Lorenzo ha ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti "divide" Tina e Gianni Sperti : la Cipollari torna all'attacco! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gianni Sperti e Tina Cipollari "divisi" da Giorgio Manetti. La bionda opinionista lancia un nuovo attacco a Gemma(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Ida Platano/ Uomini e Donne : la dama vuole lasciare il programma. Gianni Sperti fa il tifo per lei : Uomini e Donne, trono over: dopo l'ennesimo litigio con Riccardo Guarnieri, Ida Platano annuncia di voler lasciare il programma. Gianni Sperti raggiunge la dama dietro le quinte.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne : il cavaliere criticato da Gianni Sperti : Ultimo appuntamento, per questa settimana, con il trono over di Uomini e Donne. Oggi, venerdì 23 marzo, in studio ritorveremo il cavaliere Giorgio Manetti.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:15:00 GMT)