Giallo in Puglia | assessore-archeologo minacciato in greco antico | denunciò i corrotti

Allerta meteo Puglia : codice Giallo da domani : Allerta gialla sulla Puglia per avverse condizioni metereologiche a partire da domani. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di criticità dalle 12 di domani e per le 12 ore successive che riguarda in particolare il Salento, la Puglia Centrale Adriatica, la Puglia Centrale Bradanica, il Basso Ofanto, il Basso Fortore, Gargano e Tremiti, i Bacini del Lato e del Lenne, il Tavoliere e i Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e ...