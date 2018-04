Gestori telefonici | tutte le promozioni di aprile 2018

Blastingnews

(Di domenica 15 aprile 2018) Fino a qualche tempo fa uno dei problemi deidi telefonia mobile consisteva nell'utilizzo dell'opzione di hotspot personale a pagamento. In molti, utilizzando il proprio dispositivo mobile come modem/router per connettersi ad altri apparecchi come personal computer o tablet e palmare, si sono ritrovati a dover pagare costi aggiuntivi sul canone mensile promozionale, con conseguente azzeramento del credito residuo dopo l'utilizzo. Da oggi, invece, le cose sono cambiate. Il servizio di hotspot personale gratuito Vodafone, Wind, Tim e 3 offrono una soluzione per il servizio fisso di hotspot. Per tutti coloro che hanno attivo il piano tariffario, una promozione o un'offerta su linea di telefonia mobile, il servizio sarà disponibile in forma gratuita. In questo modo sarà possibile usare innumerevoli connessioni condivise ad internet senza pagare. Addio, dunque, al rischio di vedersi ...