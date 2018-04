: Germania,scontro ultraleggeri: 2 morti - NotizieIN : Germania,scontro ultraleggeri: 2 morti - CybFeed : #News #Germania,scontro ultraleggeri: 2 morti - VincePastore : Lo scontro diretto della Ligue 1 finisce 7-1 con titolo assegnato. Ripeto, sette a uno. In Inghilterra e Germania t… -

Almeno due persone sono morte nello schianto tra 2avvenuto a Schwaebisch Hall in. Per la tv pubblica Swr -che cita la polizia- non è chiaro se ci siano altre vittime. I due velivoli coinvolti nell' incidente, per cause ancora da accertare, sono un ultraleggero e un biplano. Da quanto si è appreso, entrambi erano nelle vicinanze del Wuerth Airport in procinto di atterrare quando è avvenuto lo schianto.(Di domenica 15 aprile 2018)