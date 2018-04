Gentiloni ricorda Taviani | il suo racconto dell' Italia resta

askanews

: RT @MazzOnedaje: Gentiloni che è stato informato stanotte ad attacco avvenuto dopo che hanno usato e basi nostra pe'bommarda'a'a #Siria,me… - fvitale : RT @MazzOnedaje: Gentiloni che è stato informato stanotte ad attacco avvenuto dopo che hanno usato e basi nostra pe'bommarda'a'a #Siria,me… - genzyanella : RT @donnagiulietta8: Sta cosa mi ricorda l'antico principio di Auctoritas medievale.I Re facevano una cagata,e chiamavano il Papa affinché… - dopa50 : RT @rraspa15: @Furioso_Furio @maumartina @pdnetwork Ma se il Presidente Gentiloni ha appena negato qualsiasi eventuale coinvolgimento milit… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Roma, 15 apr. , askanews, Il premier Paolo Gentilono ha espresso in una dichiarazione 'dolore per la scomparsa di Vittorio'. 'per tutti noi il suoa sua storia ...