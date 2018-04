Genoa | il tempo della salvezza

Serie A 32esima giornata il Crotone regala il primo tempo al Genoa e subisce una pesante sconfitta in chiave salvezza : Genoa 1 Crotone 0 Marcatori: Bessa 27° Genoa (3-5-1-1): Perin, Rossettini, Spolli, Zukonovic, Lazovic (Pereira), Hiljemark, Bertolacci, Bessa(Cofie), Laxalt,

Genoa - Crotone 1-0 : decisivo Bessa nel primo tempo : le formazioni ufficiali tabellino Cronaca minuto per minuto 2 tempo 50 finisce la sfida del Marassi! 1-0 per il Genoa a un passo dalla salvezza, decide una rete di Bessa nel primo tempo 47 giallo a ...

Genoa - Crotone 1-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Allenatore: Zenga Reti: al 28 pt Bessa Ammonizioni: Medeiros Recupero: cronaca minuto per minuto 1 tempo 34 cross di Lazovic in area ma palla troppo forte per i compagni, blocca Cordaz 31 prova a ...

Genoa - Crotone 0-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Allenatore: Zenga Reti: Ammonizioni: Medeiros Recupero: cronaca minuto per minuto 1 tempo 13 conclusione di Medeiros sul primo palo deviata da Sampirisi di testa 12 attenzione! consultato il VAR ...

LIVE Sampdoria-Genoa - cronaca e risultato in tempo reale : 0-0 il risultato finale : Sampdoria-Genoa 0-0 Trentunesima giornata della Serie A 2017/2018 , stadio Luigi Ferraris di Genova 90'+2 Davide Massa fischia la fine dell'incontro: Sampdoria-Genoa termina sullo 0-0 90 Galabinov ...

Genoa-Cagliari 2-1: Lapadula e Medeiros affondano i sardi, inutile il rigore di Barella

Sampdoria Genoa - risultato live 0-0 - streaming video e tv : primo tempo avaro di emozioni : Diretta Sampdoria Genoa: info streaming video e tv, il derby della Lanterna vede in campo due squadre che arrivano da una vittoria nel recupero.

LIVE Sampdoria-Genoa - cronaca e risultato in tempo reale : match all'intervallo : Sampdoria-Genoa 0-0 Trentunesima giornata della Serie A 2017/2018 , stadio Luigi Ferraris di Genova 21.34 , 45'+3, Fine primo tempo: Sampdoria-Genoa ancora sullo 0-0 45'+2 A terra Caprari 45 Ammoniti ...

Genoa-Cagliari 2-1: Lapadula e Medeiros affondano i sardi, inutile il rigore di Barella

LIVE Genoa-Cagliari cronaca e risultato in tempo reale : fischio d'inizio : Foto Getty Images © scelta da SuperNews 11 - Buon impatto del portoghese Medeiros sulla partita. Molto attivo 10 - Rosi e Biraschi duettano sulla corsia destra poi uno palla in avanti e Cragno che ...

Serie A Genoa-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 18.30 si recupera Genoa - Cagliari , gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Poco tempo per recriminare sul pareggio casalingo con la Spal per il Grifone. Un'...

Diretta / Inter Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : il secondo tempo! (Viareggio cup) : Diretta Inter Genoa: info streaming video e tv. Si accende oggi il primo quarto di finale della Viareggio cup 2018: nerazzurri favoriti, ma lo storico sorride ai grifoni. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:51:00 GMT)