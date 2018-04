GE | oggi rinnovo governo e parlamento

Sanità - infermieri in sciopero oggi e domani "rinnovo contratto è raggiro" : Tra le varie richieste del sindacato degli infermieri ci sono: direttive e risorse finalizzate a sostenere l'aggiornamento professionale dei professionisti del comparto; direttive e nuove risorse finalizzate all'immediato e stabile riconoscimento, sia economico che giuridico, per la valorizzazione delle competenze cliniche e gestionali degli interessati; direttive finalizzate alla detassazione del salario di produttività, come per il privato, ed ...

News Sportive 05/4/2018 - Il rinnovo di Gattuso - gli aggiornamenti sul caso 'Nadia Rinaldi' e i risultati NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : ... tutte le notizie di sport del giorno Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo ...

Milan - oggi il Gattuso-day : attesa per l'ufficialità sul rinnovo del contratto : ... VIDEO della partita: Icardi insolitamente sprecone Milan, la Champions League si allontana per Gattuso: con l'Inter vince la mediocrità Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi ...

Milan-Gattuso - affare fatto : oggi la firma sul rinnovo - : Dopo aver pareggiato, con qualche rischio di troppo, il derby, Gattuso, di fatto, conquista una vittoria ben più preziosa. Come riportato da Sky Sport, è stato trovato l'accordo per rinnovare il contratto dell'attuale allenatore del Diavolo. Negli ultimi giorni, come confermato dallo stesso Gattuso, sembrava essere nato qualche problema legato ...

MILAN - oggi FIRMA GATTUSO : CIFRE E DETTAGLI DEL RINNOVO : Dopo l'accordo verbale raggiunto da tempo con Mirabelli, Rino ha completato l'intesa con la proprietà: secondo Sky Sport , sarà FIRMA nelle prossime ore fino al giugno 2021, triennale in arrivo per ...

Morto Davide Astori - capitano Fiorentina/ Famiglia sotto choc - Della Valle : “oggi avrebbe firmato il rinnovo” : Morto Davide Astori, capitano Della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:31:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Sanità - rinnovo e aumento stipendi : oggi nuovo incontro all’Aran (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie: rinnovo Pa e aumento stipendi, le novità sulle misure contro il precariato e le ultime decisioni prima delle Elezioni. incontro Aran per la Sanità(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:45:00 GMT)

Rinnovo del contratto - oggi la firma : ok ad aumenti e revisione del bonus merito Video : L'aumento degli #Stipendi figura tra le novita' principali del nuovo contratto #Scuola. A una prima ipotesi di premialita', gli addetti ai lavori hanno anteposto un aumento generico da irrorarsi 'a pioggia' in busta paga. I soldi nel piatto non sono pochi: la media per docente è di circa 96 euro, oltre al bonus di 80 euro per le fasce retributive più basse. Mantenuto anche il salvadanaio di 500 euro per la formazione professionale, così come il ...

