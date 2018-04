Gb | partorisce il figlio su una macchina Uber | l’azienda fa un regalo al neonato

Cagliari - Romina partorisce il figlio in auto mentre va in ospedale : “Paura ed emozione” : Romina Argiolas, di Sadali, ha partorito nella sua auto , assistita dal compagno, mentre era sulla strada per andare in ospedale . All'Unione sarda ha raccontato la sua storia: "Ho capito che il tempo era poco. Il bambino voleva nascere, sentivo ormai la testa che usciva, e quindi ci siamo fermati al bivio di Nurri. Lì, sul sedile della macchina, è nato il nostro Francesco".Continua a leggere

partorisce e lascia figlio in bagno in aeroporto : “Aiutatelo - non sapevo di essere incinta” : Partorisce e lascia figlio in bagno in aeroporto: “Aiutatelo, non sapevo di essere incinta” La donna ha partorito in bagno e poi ha lasciato i piccolo nella zona fasciatoio dopo averlo pulito e lavato.Continua a leggere La donna ha partorito in bagno e poi ha lasciato i piccolo nella zona fasciatoio dopo averlo pulito e […] L'articolo Partorisce e lascia figlio in bagno in aeroporto: “Aiutatelo, non sapevo di essere incinta” sembra essere ...