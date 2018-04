Gaza | Israele | ' Scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas'

Gaza - morti 4 palestinesi. Israele : uccisi dal loro stesso esplosivo : Le agenzie di stampa palestinesi avevano puntato il dito su Israele per un presunto attacco di artiglieria

STRISCIA DI Gaza - NUOVO VENERDÌ DI SANGUE AL CONFINE CON ISRAELE/ Ultime notizie - oltre 700 palestinesi feriti : STRISCIA di GAZA, nuovi scontri tra ISRAELE e palestinesi nel terzo VENERDÌ consecutivo di manifestazioni nel SANGUE: Ultime notizie, 520 nuovi feriti e allarme in Occidente(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:18:00 GMT)

Nuovo venerdì di sangue a Gaza - oltre 520 feriti al confine con Israele : Violenze in almeno cinque punti diversi della Striscia, nelle scorse settimane almeno 33 palestinesi sono morti nel corso delle manifestazioni indette da Hamas

Nuovi scontri al confine tra la Striscia di Gaza e Israele : Va avanti la protesta dei palestinesi nell'ambito della 'Grande marcia del ritorno' organizzata dal movimento islamico di Hamas per sei settimane. Questo è il terzo venerdì di protesta: l'obiettivo è ...

Dopo le morti di Gaza Israele fa i conti con se stesso : Ventisette morti, oltre 2500 feriti in campo palestinese, nessuno in quello israeliano. Non è questione di capacità militari. E' qualcosa di altro, di fronte al quale parlare di "scontri" è violentare la realtà, piegandola alla propaganda di parte. Su questo Israele s'interroga, sulla sua "metamorfosi" che va ben al di là di un eccesso di difesa. Voci critiche si levano dentro e fuori il Paese e coinvolgono ...

Israele continua ad uccidere i palestinesi a Gaza nel più totale disinteresse della comunità internazionale : L'Onu, sul proprio sito, ha ricordato al mondo che ventiquattro anni fa, il 7 aprile, in Ruanda gli Hutu iniziarono il massacro dei Tutsi e degli Hutu moderati, chiedendosi se sia possibile oggi prevenire il ripetersi di simili atrocità. La ...

