Fuori Salone | design è sociale | ' Stanze sospese' per reclusi

10 cose Fuorisalone da fare assolutamente durante la fiera : Un'ondata di creatività sta per travolgere Milano. L'appuntamento con il Fuorisalone è alle porte. Come ogni anno in occasione del Salone del Mobile, la fiera che si terrà nei padiglioni di Rho dal 17 ...

Design : Comune Milano adotta le installazioni del Fuorisalone : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio portale l’avviso pubblico per l’istituzione del primo registro degli 'Spazi diffusi del Design' e dell’elenco degli operatori privati disposti a donare oggetti e arredi di Design destinati ad essere collocati in maniera perm

Fuorisalone 2018 - 10 eventi da non perdere - : Durante il Salone del Mobile, Milano ospita, dal 17 al 22 aprile, oltre mille appuntamenti che la rendono la capitale del design: dalla Notte bianca a Brera fino alle mostre di piazza Castello. E poi ...

Tre sedie friulane per il Fuorisalone di Milano : Un oggetto di design pensato da un filosofo, disegnato da un architetto, realizzato da imprese che trasformano il legno delle montagne del Friuli Venezia Giulia. È quanto si è proposto "Tre sedie a ...

Ammu porta il cannolo - il re dei dolci siciliani - al Fuorisalone 2018 : Il Fuorisalone 2018 sa anche di Sicilia. I visitatori del Fuorisalone potranno infatti gustare i Cannoli Espressi siciliani di Ammu all’interno di INHABITS in Piazza Castello (lato Via Quintino Sella). La piccola, ma dolcissima, postazione di Ammu preparerà live i cannoli siciliani espressi, caratterizzati da una friabile cialda riempita sul momento di vera ricotta siciliana e guarniti con granella di pistacchio di Bronte, scorzette ...

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone (2) : (AdnKronos) - 'Installazioni di arredo urbano' invece è una esposizione del progetto vincitore della manifestazione 'Milan col couer in man!', ispirato all'amore della Citta' e delle sue istituzioni per il Design, realizzato dall'artista Stefano Rossetti. Poi, 'Design Competition' è una selezione di

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - "Per la prima volta Regione Lombardia aprirà i propri spazi istituzionali per promuovere i giovani talenti del settore e accogliere cinque iniziative del Fuorisalone, in occasione della Settimana del Mobile, che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 aprile". Lo ha anticipat

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – “Per la prima volta Regione Lombardia aprirà i propri spazi istituzionali per promuovere i giovani talenti del settore e accogliere cinque iniziative del Fuorisalone, in occasione della Settimana del Mobile, che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 aprile”. Lo ha anticipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, sottolineando che “la prossima settimana arte e Design saranno ospiti ...

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone (2) : (AdnKronos) – ‘Installazioni di arredo urbano’ invece è una esposizione del progetto vincitore della manifestazione ‘Milan col couer in man!’, ispirato all’amore della Citta’ e delle sue istituzioni per il Design, realizzato dall’artista Stefano Rossetti. Poi, ‘Design Competition’ è una selezione di prototipi realizzati nell’ambito delle ultime edizioni di Design Competition, su ...

Fuorisalone 2018 : gli eventi food da non perdere : Dal 17 al 22 aprile è tempo di Milano Design Week 2018, la settimana che anima la città sia con il Salone del Mobile, sia con le numerosissime iniziative del Fuorisalone. E dato che design non è solo poltrone, sedie e mobili, così come cibo non è solo sinonimo di mangiare, in questi giorni sono tantissimi gli eventi che sposano il tema della bellezza e dell’arte a quello del food. I binomi sono tra i più creativi e coinvolgono tutti i ...

Un “giardino segreto” del WWF nel cuore di Milano : oasi di cultura e relax per il Fuorisalone : Nascosto tra i palazzi, alle spalle di corso Garibaldi e a pochi chilometri dal Parco Sempione, c’è il Giardino di via Cazzaniga. Un luogo per lo più sconosciuto ai milanesi, dove al mattino trovi poche persone a passeggio e il pomeriggio le mamme con i bambini che giocano. Abitanti metropolitani che in via Cazzaniga convivono con tigri, pappagalli, primati, rinoceronti e un ornitorinco disegnati sui muri della sede milanese del WWF ...

Milano. Pirjo Toivanen protagonista di Un Soffio Nordico Fuorisalone : Un Soffio Nordico – Nordic Temporary Shop & Workshop organizza per sabato 21 e domenica 22 aprile un’interessante iniziative dalle ore 11

Fuorisalone 2018 - tutto il design a misura di bambini (e genitori) : Mamme, papà, bambini: come ormai da tradizione, il Fuorisalone 2018 pensa anche a voi. Tantissime le iniziative che anche quest’anno mostreranno il lato family friendly dell’arredare contemporaneo, tra eventi dedicati, installazioni da ammirare e tantissimi servizi pensati per facilitare i genitori a spasso con bimbi al seguito. In ognuno dei distretti cult della città, infatti, non mancheranno appuntamenti per vivere la design Week in ...

Jacuzzi a Milano per il Fuorisalone : Milano, 10 apr. (AdnKronos) - Jacuzzi sarà a Milano per il Fuorisalone 2018. L'appuntamento è in Piazza San Marco, nel cuore del Brera Design District: qui presenterà la piscina per nuoto controcorrente della linea SwimLife e la spa Virtus. Jacuzzi Swimlife è una linea di nuove piscine per il nuoto